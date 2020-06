Jaký je nejdražší lék na světě? Úplně jiný než ten, o kterém se to říká

V Česku dostal letos mladý pacient poprvé lék Zolgensma. Tuto genovou terapii k léčbě spinální svalové atrofie vyvinula malá americká společnost AveXis (dnes spadá pod farmaceutickho giganta Novartis). Léčba revolučním lékem stojí přes dva miliony dolarů, což z něj papírově dělá nejdražší lék světa. Je to užitečný způsob výpočtu? Jistě, z pohledu jednoho pacienta je to astronomicky vysoká částka. Stačí však změnit perspektivu a najednou nám jako nejdražší léčba vyjde něco úplně jiného. Něco, pro co jste si zřejmě do lékárny šli v minulosti i vy.