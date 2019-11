Den D: Konec prvního televizního vysílače DVB-T. Další jsou na řadě

Ve čtvrtek začíná v České republice konečná fáze přechodu na nový formát televizního vysílání. Od půlnoci již lidé nebudou schopni přijímat pořady České televize, které byly šířeny pozemní cestou, ve formátu DVB-T, ale budou mít k dispozici již finální frekvence vysílání DVB-T2.

Piktogram, který upozorňuje diváky na blížící se DVB-T2.

Překvapen bude asi jen málokdo, protože kdo nezachytil informační kampaň v dřívějších dobách, ten patrně neunikl jejímu zintenzivnění v posledních týdnech, včetně upozornění přímo ve vysílání. Ostatně naše čtenáře jsme o přechodu informovali už v době, kdy začalo plánování celé akce.

Pojďme si tedy shrnout, co nás po následujících několik měsíců v této oblasti čeká. A protože jsme již na těchto stránkách probrali snad každý aspekt přechodu na normu DVB-T2, pojmeme to spíše jako třípoložkový rozcestník k předchozím informacím.

1 Proč se přechází na DVB-T2

Odcházející norma využívá vysílací pásmo, jehož část je potřeba uvolnit pro mobilní sítě páté generace. Vysílání se tak nyní musí vejít do menšího pásma, a tím pádem je nutné jej zefektivnit. To umožní nový způsob komprimace, který nese název HEVC. Na stejný vysílací kanál se tak vejde více stanic, aniž by to mělo vliv na výslednou kvalitu, na kterou jsou diváci zvyklí. O důvodech přechodu jsme podrobně informovali v tomto článku.

2 Jak bude vypínání probíhat

První krok nastane poslední minutu ve středu, kdy se odmlčí DVB-T2 vysílače Cukrák a Žižkov, které zásobují signálem Prahu a Středočeský kraj. Tyto vysílače šíří signál České televize. Spolu s nimi se odmlčí i desítky dokrývačů, které pomáhaly tento signál šířit do těžko dostupných míst, jako jsou například údolí.

Do konce roku se pak již nic nezmění. Dalšími vypínanými vysílači budou až 7. ledna Trutnov – Černá Hora v Královéhradeckém kraji a Votice – Mezivrata ve Středočeském kraji. Ty také šíří program České televize. Následující den pak bude vypnut první vysílač, který šíří signál komerčních televizí. Bude to znovu na pražském Žižkově.

Patnáctého ledna pak dojde na Cukrák. Tím pádem bude Praha a její okolí odstřiženo od starého vysílání a následně se DVB-T tma bude šířit do dalších regionů.

Vůbec poslední lokalitou, kde se DVB-T vypne, bude Zlínský kraj. Konec DVB-T v Česku nastane 29. 6. 2020 ve 23:59, kdy bude vypnut vysílač Ploštiny u Valašských Klobouků. Podrobné informace o vypínání jednotlivých lokalit a frekvencích najdete v přiložených tabulkách.

Harmonogram přechodu na nový formát pozemního televizního digitálního vysílání DVB-T2 Přehled termínů přechodu na nový formát pozemního televizního digitálního vysílání DVB-T2 Kmitočty multiplexů digitální televize

O přechodu jsme informovali zde.

3 Co mám dělat

V případě, že přijímáte televizi přes některou z placených služeb, jako je kabel, internet či satelit, nemusíte dělat vůbec nic. Pokud ale patříte mezi většinu, která má příjem zajištěn zdarma z pozemních vysílačů, koukněte se na svůj televizor či set-top box, zda je připraven pro příjem normy DVB-T2 s kódováním HEVC.

VIDEO: Jak naladit nový set-top-box při přechodu na DVB-T2 Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Hodit se může podporu formátu HbbTV 2.0. To je nová generace hybridní televize, která kombinuje běžné pozemní digitální vysílání (případně i satelitní vysílání) s interaktivními službami poskytovanými přes internet.

Označení certifikovaných přístrojů

Seznam certifikovaných přístrojů najdete zde. V orientaci vám pomohou i naše testy set-top boxů zde a zde.

Pokud takový přístroj nemáte, pak musíte zvolit jiný druh příjmu nebo si jej koupit.

Diváky, kteří využívají společnou anténu, může ještě čekat výměna/přeladění kanálových vložek, až k nim dorazí finální frekvence DVB-T2 signálu. Samotnou anténu nebude třeba měnit.

Kde naladit programy při přechodu na DVB-T2

Při zapnutí finální vysílací frekvence pak jen zkontrolujete, že se na set-top boxu nebo televizi automaticky naladila, nebo to uděláte ručně.

V budoucnu pak bude třeba myslet na to, že se zaváděním mobilních sítí páté generace (5G) ve vaší lokalitě může dojít k rušení signálu. Pak bude třeba se včas ohradit a zjednat nápravu podobně, jako je tomu nyní u 4G.

Pokud řešíte přechod na nové televizní vysílání až nyní na poslední chvíli, dejte si pozor, abyste nenaletěli nějakému podvodníkovi. Tady jsme popsali „Sedm častých lží, mýtů a omylů o přechodu na nové televizní vysílání.“