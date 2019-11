Aplikace pro nadšence: souborový správce či test počítače

Kombinuje dvoupanelového správce souborů s Průzkumníkem Windows. Najednou v něm lze zobrazit až čtyři okna při zachování všech standardních funkcí Průzkumníka. Pro správu souborů nabízí další funkce včetně barevného označení souborů dle typu, rychlý přístup k oblíbeným souborům a složkám atd.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: NE

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (553 kB).

Slouží k testování výkonu HDD, SSD, SD karty nebo USB disku. Navíc zjišťuje maximální možné rychlosti zápisu a čtení dat. Program nabízí čtyři typy testů: krátký test (15 sekund), rychlý test (30 sekund), dlouhý test (60 sekund) a velmi dlouhý test (až 4 minuty). Výsledky jsou následně zobrazeny ve dvou tabulkách a nechybí ani výsledky v benchmarku.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: NE

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (142 kB).

Program s podobnou náplní jako ten předchozí, akorát s tím rozdílem, že tento testuje výkon celého PC, respektive provede simulované 100% využití. K dispozici jsou hned čtyři druhy testů – StressMyPC: start/stop zátěžový test; Paint-Stress: jednoduchý zátěžový test pro grafiku (GPU); Aggressiv CPU Stress: agresivní zátěžový test procesoru; HD-Stress: zátěžový test pevného disku.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: NE

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (66 kB).

Dostanete-li se někdy do stavu, kdy potřebujete získat text zobrazený na obrazovce či v nějakém dialogovém okně apod. a nejde to, potom povolejte do zbraně tohoto pomocníka. Slouží k extrakci textů z oken. Po kliknutí a podržení tlačítka myši na levou ikonu čtení může začít. Umístěte kurzor myši na požadované místo a v okně se objeví text. Snadno si tak můžete převést stromovou strukturu.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: NE

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (62 kB).

Kudy vede trasa k webové stránce, službě či programům komunikujícím přes internet? Chcete-li znát, jaké servery jsou využity při načtení, zkuste zapojit TraceRouteOK. Jak už je z názvu patrné, po odeslání webové adresy zobrazí výpis serverů, přes které požadavek šel. Vy tak máte možnost podívat se, kolik síťových prvků je do komunikace zapojeno a kudy požadavek putuje (zobrazeny jsou i informace o době odezvy).

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (48 kB).

Tento nástroj udělá radost uživatelům, kteří nedají dopustit na příkazovou řádku. Tato jeho alternativa umožňuje proces spustit jako správce, přidat do oblíbených příkazů, najít aplikaci ke spuštění na disku, seskupovat podobné příkazy, řadit do kategorií atd.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: NE

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (102 kB).

Přidá do aplikací používaných ve Windows možnost skrolovat obsah okna kolečkem myši. Po umístění kurzoru myši nad okno je možné začít funkci používat.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: NE

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (86 kB).

Jakési virtuální – nepřehlédnutelné – ukazovátko se schovává v tomto programu. Hodit se může nejen při prezentaci, ale také v případě, že prezentující chce na počítači něco ukázat. Má nastavitelnou velikost ukazatele, k výběru několik textur, volitelnou průhlednost či funkci pro automatické skrytí po určité době.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: NE

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (724 kB).

ProcessKO je určený k rychlému ukončení jakéhokoli běžícího nebo zamrzlého procesu/programu ve Windows. Pokud se ho nedaří ukončit, a to ani ve Správci úloh, potom pomůže tento program. Stačí ho vybrat v programu z tabulky.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (135 kB).

Do Vánoc je ještě sice dostatek času, ale chcete-li si čekání zkrátit, nebo spíš ozvláštnit pracovní plochu, potom by se vám mohla hodit tato aplikace. Toho pravého prázdninového ducha máte možnost vyčarovat také touto aplikací. Na pracovní plochu, ale i do oken totiž přinese sněžení. Po spuštění máte možnost vybrat si z několika druhů sněhových vloček (zvolit jejich barevnost), nastavit jejich počet (od 5 do 64), intenzitu sněžení a průhlednost. K dispozici máte také možnost automaticky sněžení vypnout, kdykoli použijete klávesnici nebo myš.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: NE

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (126 kB).

Který z programů doporučujete? celkem hlasů: 2