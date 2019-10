Tipy pro Windows 10: pracujte s obrázky v poznámkách nebo si nastavte koš

1. Jak využívat obrázky v aplikaci Sticky Notes

Rychlé poznámky umožňují prostřednictvím obdoby lepítek, ale v elektronické podobě zaznamenat si textové poznámky. S podzimní aktualizací dostaly nové funkce, vylepšení a také vzhled. Jednou z novinek je například možnost vložit do nich už nejen text, ale také obrázky. Pokud aplikaci spustíte (například tak, že zmáčknete Start a zadáte „sticky“), potom si dole vpravo všimněte nové ikony obrázku. Po kliknutí se otevře dialogové okno a vy máte možnost vybrat obrázek, který chcete vložit.

2. Jak vkládat obrázky a screenshoty

Druhé významné vylepšení aplikace Rychlé poznámky se týká opět obrázků. Jde o další metodou, jak dostat obrázek do poznámky – stačí ho tam vložit. Takže pokud si soubor někde zkopírujete do schránky Windows (Ctrl + C), tak ho potom prostřednictvím klávesové zkratky Ctrl + V snadno vložíte. Toho lze využít i v případě vkládání screenshotů (klávesovou zkratkou Print Screen pořídíte snímek a následně ho vložíte). Obrázků lze vkládat, kolik chcete (snad neexistuje nějaké omezení), a pokud na ně kliknete pravým tlačítkem myši, objeví se volby – zobrazit obrázek, uložit v zařízení či odstranit – pro další manipulaci.

3. Jak spustit soubor či složku jedním klikem

Pro spuštění či otevření složky vám může stačit jeden klik. Otevřete Průzkumníka Windows (Windows + E), přepněte se na záložku Zobrazení a vpravo klikněte na Možnosti. Na záložce Obecné v části Kliknutí a dvojité kliknutí vyberte položku Otevřít položku kliknutím (vybrat ukázáním). Dále je na vás, zda si necháte odkazy podtrhávat vždy, nebo jen v případě, že na ně ukážete. Kliknutím na OK změny potvrdíte.

4. Jak vybrat obrázek složky

Chcete-li vybrat vlastní obrázek, který se bude zobrazovat jako ikona složky, postupujte takto: Na složku, ve které chcete nastavit obrázek, klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte volbu Vlastnosti. Přepněte se na kartu Přizpůsobit a dole klikněte na Změnit ikonu. Vyberte si jednu ze zobrazených ikon nebo jinou v úložišti počítače a zvolte Otevřít. Změny uložíte kliknutím na OK.

5. Jak nastavit vlastnosti Koše

Smažete-li jakýkoli soubor nebo složku ve Windows, systém se vás pokaždé zeptá, zda si opravdu přejete zvolená data přesunout do Koše. Chcete-li tento mezikrok před přesunutím dat do koše odstranit nebo nastavit jeho maximální možnou velikost, pak klikněte na ploše na ikonu koše pravým tlačítkem myši a z menu vyberte Vlastnosti. Zobrazí se okno s nastavením košů pro jednotlivé jednotky (pokud jich máte víc). Lehce tak nadefinujete maximální velikost pro konkrétní jednotku (bude-li překročena, pak se nejstarší data automaticky odstraní). Druhou volbou je Koš nepoužívat vůbec. To nedoporučujeme, protože v případě, že byste chtěli data vrátit zpět (nechtěně jste je smazali), budete muset použít specializované programy). Zcela dole se nachází box Při odstraňování zobrazit žádost o potvrzení. Jeho zatržením se bude objevovat dialogové okno pro potvrzení přesunu dat.

6. Jak otevřít soubor v jiném než přidruženém programu

Pokud systém Windows narazí na typ souboru, který nezná, a neví, jakým programem ho má otevřít, objeví se dialogové okno se seznamem, v němž si lze vybrat. V opačném případě ho otevře zaregistrovaným programem. Přejete-li si ho ovšem otevřít v jiném programu, stačí na soubor kliknout pravým tlačítkem myši. Otevře se dialogové okno a vy najděte položku Otevřít v programu. Zde se zobrazí možné aplikace (podle toho, co máte v PC instalované) nebo máte možnost kliknutím na Zvolit výchozí program otevřít další okno, kde program na disku určíte sami.