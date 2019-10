Hackeři napadli antivirového giganta Avast. V jeho síti mohli dělat cokoli

15:44 , aktualizováno 15:44

Zní to paradoxně, ale je to tak. Česká společnost Avast, která vyrábí bezpečnostní řešení pro počítače a mobily, se stala obětí kyberútoku. Hackeři se do interní sítě druhé největší antivirové firmy na světě dostali, ale infikovat uživatelský software se jim nepodařilo.