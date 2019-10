Software zdarma: nahrajte, co jste v PC dělali, nebo otestujte disk

Ať už jen potřebujete nahrát nějaké určité dění na pracovní ploše, nebo ukládat veškeré aktivity, co se na ní dějí, a potom si některé z nich například prohlédnout – jde zdánlivě o dvě různé situace, které však bravurně dokáže na jedničku řešit tento program.

FlashBack Express je software pro nahrávání obrazovky, který umožňuje zachytit aktivitu na ploše v reálném čase, jako je film, a poté ji exportovat do Flash (FLV a SWF) nebo AVI souboru. Můžete si vybrat, zda chcete zachytit celou plochu, konkrétní okno nebo jen oblast, kterou označíte rámečkem. Volitelně lze zaznamenávat i zvuk z mikrofonu, a dokonce i video z připojené webové kamery jako obraz PIP (obraz v obraze). To se může hodit například při hovorech nebo hraní her.

Necháte-li program nahrávat na pozadí stále, máte skvělý nástroj, pomocí kterého se můžete vrátit v čase zpět, a tak třeba v případě potřeby dohledat některé konkrétní okamžiky, co se na obrazovce odehrály. Mezi další funkce patří nahrávání záznamů jedním kliknutím na YouTube a další weby pro sdílení videa, zvýrazňování kurzoru a podpora efektů Aero. Na rozdíl od profesionální verze tato zdarma dostupná neumožňuje video upravovat ani k němu přidávat další poznámky (textové bubliny, šipky atd.). Program se instaluje jako 30denní zkušební verze, ale po registraci, která je zdarma, není časově omezená.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

+ možnost vybrat oblast pro záznam

+ export videí na YouTube a další servery

- chybí možnost video nahrávat do smyčky (např. XX hodin)

80 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (24 MB).

Jestliže jste se díky předchozímu programu postarali o nahrávání záznamů do videí, s tímto je máte možnost spojit do jednoho videosouboru. Samozřejmě takto spojovat lze i další videa.

Aplikace Video Combiner umožňuje sloučit videoklipy ve víc formátech do jednoho videa a nabízí jeho různá adaptivní rozlišení, ze kterých si můžete vybrat. Možné je tak slučovat záznamy z chytrých telefonů, kamer, ale i další videosoubory s koncovkami MP4, MOV, FLV, 3GP, AVI, WMV, MPG, VOB a další. Ve výchozím nastavení ponechává původní bitovou rychlost videa, což znamená, že můžete slučovat videa bez ztráty původní kvality videa. Pokud chcete komprimovat kombinovaný videosoubor nebo upravit kvalitu videa, můžete přizpůsobit datový tok videa v nastavení. Kromě sloučení videí do standardních poměrů obrazovky 16:9, 5:4 a 9:16 nabízí i několik přednastavených možností pro adaptivní rozlišení obrazovky a také nabízí možnost upravit šířku a výšku videa.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

+ spojování beze ztráty kvality

+ možnost změnit parametry videa

- nezjištěno

85 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (16,6 MB).

Program pro testování výkonu datového úložiště. Jeho náplní práce je měření přenosové rychlosti HDD, USB jednotek, ale i SSD disků.

Chcete-li tedy znát informace o nejvyšší a průměrné rychlosti datových úložišť, potom můžete použít tento nástroj. Výsledky zobrazuje v reálném čase, a to pomocí grafů. V nich je vidět rychlost čtení i zápisu (zvolit lze sekvenční i náhodné). Definovat lze i testovací velikost souboru.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: NE

+ sekvenční i náhodné měření

+ lze nastavit počet testů

- nezjištěno

85 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (4,6 MB).

Nejenže s tímto pomocníkem máte možnost vyzkoušet jednu z některých dostupných variant Linuxu, ale také s ním vytvoříte Linux Live USB.

Po spuštění tohoto pomocníka lze stahovat linuxové distribuce jako Ubuntu, Mint, Fedora, Debian a další, a to aniž byste se museli shánět po oficiálních stránkách nebo je hledat na download serverech. Staženou distribuci následně můžete využít jak k instalaci Linuxu, tak tvorbě živého, tedy Live USB flash disku – bootovatelného disku s Linuxem. Pokud byste ji chtěli spustit přímo ve Windows, potom i to lze díky virtualizaci.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

+ virtualizace Linuxu

+ možnost tvorby Linux Live USB

+ pohodlné stahování linuxových distribucí

- spartánské rozhraní aplikace

80 %