Software zdarma: nenechte se sledovat nebo si vytvořte myšlenkovou mapu

Vyjdeme-li ven, ve většině případů neunikneme oku kamery. Sledováni jsme na mnoha místech, při mnoha činnostech, a to včetně toho, co děláme na internetu. Pokud k tomu přidáme pořizování záznamu obrazovky nějakým programem, potom už nemáme ani trochu soukromí. A právě na blokování efektivní možnosti snímat obrazovku v počítači se podíváme na zoubek.

S programem ScreenWings máme možnost zabránit jakémukoliv softwaru zaznamenávat obrazovku. Stejně jako keyloggery, tak i software pro zachytávání obrazovky může být škodlivý a kdokoliv ho může nainstalovat do systému a použít ke špehování či kradení informací z otevřených dokumentů apod. Pokud máte obavy z tohoto typu narušení soukromí, nainstalujte si program a je po nich. Vše, co sledovací programy dostanou, bude černá obrazovka. Chcete-li začít blokovat, stačí v programu kliknout na ikonu monitoru a pro odblokování na něj klikněte znovu. Zablokovány budou i nástroje jako PrintScreen, výstřižky apod.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

+ zablokuje všechny možnosti snímání obrázků

+ snadná deaktivace

- nezjištěno

A ještě jeden program pro zvýšení soukromí, který pochází také od Hendrika Schiffera, autora toho předchozího. Tento umožňuje zabránit využití webkamery připojené k počítači, nebo která je součástí notebooku. Toho někdy mohou zneužívat škodlivé programy.

Ten, kdo chce mít jistotu, že ho nikdo nebude sledovat, většinou odpojí webkameru od počítače, nebo ji přelepí páskou. S tímto programem to už nebude nutné, protože to lze udělat elegantněji. Zařízení lze totiž aktivovat a deaktivovat jedním klikem, a tak není nutné ho odpojovat. Navíc je k dispozici i příkazový řádek, a tím lze skrýt všechny prvky uživatelského rozhraní, a tak automatizovat jeho ochranu. Uživatelské rozhraní je navíc velmi jednoduché. U každé připojené kamery (může jich být tedy více) zobrazuje ikonu. Kliknutím na ni se buď vypne (signalizováno zelenou LEDkou), nebo zapne (červená LEDka).

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

+ na jeden klik

+ možnost vypnout a zapnout jednu či více kamer

- uvítali bychom možnost deaktivovat i mikrofony mimo webkamery

Zakázat spouštět vybrané programy ve Windows lze vyřešit funkcí rodičovská kontrola. Pokud vám nevyhovuje, či na to chcete jít jinak, musíte sáhnout po jiném řešení. Nabízí se například následující program.

Process Blocker pomáhá komukoliv zablokovat spouštění aplikací. Může být použit k automatické blokaci spouštění her, instant messengerů, torrent klientů či jiných softwarů. Velkou výhodou je to, že program běží jako služba (tudíž na pozadí skrytě) s jednoduchým uživatelským rozhraním. Seznam zakázaných aplikací se definuje v editoru. Najdete soubor na pevném disku a máte možnost blokovat aplikace se stejným kontrolním CRC kódem. To je dobré zejména v situacích, kdy uživatel chce blokování obejít přejmenováním názvu spustitelného souboru. Dejme tomu, že chcete zakázat spouštět Skype. Pak najdete soubor Skypeapp.exe ve složce Skype. Nikde nic jiného již nastavovat nemusíte. Bohužel v tomto spočívá i nevýhoda produktu. Každou aplikaci tak budete muset do seznamu zahrnout ručně, což je nejen zdlouhavé, ale nikdy nepojmete všechny aplikace. Škoda, že neexistuje možnost definovat povolené aplikace a ostatní by byly automaticky zakázané.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

+ běží jako služba Windows

+ kontrola CRC součtem

- přístup k aplikaci není chráněn heslem

- uvítali bychom reverzní list, tedy zadat seznam povolených procesů

Myšlenkové mapy se hodí použít v případě, pokud chceme vizualizovat nějakou myšlenku, a tu pak například řešit. Základem je střed, ze kterého vycházejí pomyslné větve. XMind je open source nástroj, který toto umí vizualizovat v digitální formě.

Mapování mysli, lze použít k objasnění myšlení, správě komplexních informací, spuštění brainstormingu a organizaci práce. Program nabízí knihovnu připravených šablon, které zahrnují vývojový diagram, seznam úkolů, řízení projektů, časovou osu, rozhodování, matici a další. Samozřejmě si také můžete vytvořit svou vlastní myšlenkovou mapu tím, že začnete s prázdnou šablonou. Mapy své mysli můžete komentovat štítky, značkami vztahů, hranicemi, souhrnnými informacemi a osobními poznámkami. Proces návrhu je snadný, a to díky přetahování, uspořádání a přidání vašich položek na mapu. Mezi další funkce patří podpora příloh, obrázků a hypertextových odkazů, stejně jako barevná témata, kontrola pravopisu, sdílení v místní síti a další. Vaše hotová myšlenková mapa může být uložena jako projekt a exportována do HTML, textového nebo obrazového formátu. Placená verze obsahuje další pokročilé funkce.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

+ práce metodou drag-and-drop

+ možnost používat přílohy

+ export a sdílení

- nezjištěno

