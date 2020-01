Software zdarma: automatické zálohování fotografií a videí do cloudu

Google umožňuje komukoliv odkládat fotografie a videa do svých cloudových úložišť. Pokud vám nevadí, že nejsou v originálním rozlišení, netrápí vás, že je svěřujete mimo svou kontrolu, tak tuto možnost můžete využít i vy. A my vám navíc ukážeme, jak do této služby můžete oboje nechat posílat automaticky.

Aby zálohování a vystavení fotografií a videí k prohlížení bylo co možná nejsnadnější, vytvořili programátoři Googlu klienta, který slouží k automatickému nahrávání. Ze zvolených míst v PC (lze si určit složky, přidat paměťové karty, ale i zálohování z fotoaparátu) nahrávají data buď v původní velikosti (zaplňujete kapacitu svého úložného prostoru u Google), anebo ve vysoké kvalitě.

Je to tedy jakousi obdobu, kterou známe u smartphonů s Androidem. V nastavení dále umožňuje zahrnout nahrávání i fotografií ve formátech RAW a PNG. Klient běží na pozadí Windows a je signalizován ikonou barevného větrníku v informační části hlavní lišty. Dá se z něj přejít rovnou do alb a pozastavit či opětovně spustit zálohování. K dispozici jsou i některá pokročilá nastavení.

Informace o programu Operační systém: iOS, Android, Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

+ možnost zvolit média k záloze

+ zálohování v plné nebo nejvyšší kvalitě

- uvítali bychom verzi pro Linux

- nelze zálohovat do alb

75 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (2,5 MB).

Jste-li zvyklí na Photoshop, ale přijde vám drahý, potom zkuste tuto náhradu. A jestliže Photoshop moc neznáte, potom i pro vás je Artweaver Free jako dělaný.

Tento zdarma dostupný bitmapový editor slouží ke kreativní malbě pomocí kreslicích štětců s různými vlastnostmi. Program pracuje s vrstvami a má placenou variantu (stojí 34 eur), která je mnohem víc vybavená. Nabízí vyšší rozlišení grafických dokumentů, víc štětců, filtr pro redukci červených očí atd. Přehled všech rozdílů najdete zde. Zdarma dostupná verze pro základní úkoly (nějaké nenáročné úpravy fotografií) postačí víc než dobře. Vítáme i funkci pro zapojení týmů, takže je možné snadno na jednom projektu pracovat ve víc lidech.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE (lze doinstalovat)

Vyžaduje instalaci: ANO

+ přehledný bitmapový editor

+ určený pro méně zkušené uživatele

- chybí průhlednosti a masky

80 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (12 MB).

Mít tak možnost vytvořit si vlastní zvuky... Ale vy ji díky tomuto programu můžete mít.

LabChirp umožňuje vytvářet digitální zvukové efekty a ukládat je do formátu WAV. Program nabízí řadu pokročilých funkcí pro zkušené zvukové fandy, ale také přichází s několika předvolbami a náhodnou možností, jak začít. Pokud se orientujete ve zvucích a znáte průběhy, frekvence a další technické detaily, můžete si vytvořit vlastní zvukové efekty od nuly, a to raz dva. Pokud s tímto nastavením nemáte zkušenosti, můžete použít přiložené vzorky jako výchozí bod a začít si hrát s posuvníky, dokud nenajdete něco, co se vám líbí. LabChirp podporuje víc kanálů, standardních a uživatelských průběhů, modulace a výstup v 22/44 kHz a 8-bit/16-bit.

Informace o programu Operační systém: Mac OS X, Linux, Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

+ pro začátečníky i pokročilé

+ řada voleb

- nezjištěno

85 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (140 KB).

Chcete-li, nebo snad dokonce potřebujete-li mít na očích stále informace o výkonu PC, potom zkuste tohoto pomocníka.

Agaue Eye je softwarový monitor, který umožňuje zobrazit statistiky procesoru, grafického jádra, základní desky, diskových úložišť na pracovní ploše nebo jako překryvnou informaci v aktuálně hrané hře, a to včetně informace o FPS. Kromě statistik v reálném čase je program také ukládá, a tak umožňuje později analyzovat. Navíc poskytuje podrobné informace o hardwaru pro váš GPU, procesor a RAM. Podporuje DirectX 8 až 12, OpenGL a je kompatibilní s překrytím od Steam, uPlay a Origin.

Informace o programu Operační systém: Mac OS X, Linux, Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

+ zobrazuje v reálním čase výkon

+ zaznamenává data

+ zobrazuje FPS

- nezjištěno

85 %