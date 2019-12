Tipy a triky pro Windows 10: aktivujte si v PC přístup do smartphonu

1. Jak začít užívat výhod propojení PC se smartphonem

Svět smartphonů a počítačů má k sobě již velmi blízko. Na obou zařízeních lze dělat podobné věci. Zejména mimo domov, kancelář apod. se hodí smartphone a pro větší pohodlí je potom vhodnější notebook, respektive PC. V praxi tak často zažíváme, že používáme jedno či druhé zařízení. Proto je na pořadu dne postarat se o jejich provázání. Lze tak sdílet informace, jako jsou textové zprávy, fotografie, otevřené webové stránky a mnoho dalšího. K tomuto účelu Microsoft do Windows 10 zapracoval funkci Váš telefon. Pro její využití musíte mít telefon se systémem Android 7.0 a vyšší či iOS. Aplikace pro obsluhu se v systému nějakou dobu nachází, ale nejnovější verze přidává další funkce.

2. Jak propojit telefon s PC

Funkce je v systému již přítomna. Jediné, co budete muset udělat, je propojit telefon s PC. To se děje prostřednictvím aplikace Váš telefon (stačí kliknout na Start a zadat). Pokud není aplikace v systému (ve výchozím stavu je přítomna), lze si ji doinstalovat z Microsoft Store. V úvodním okně vyberte, zda chcete připojit telefon s Androidem, nebo iOS. Následně se přihlaste svým uživatelským Microsoft účtem (pokud nemáte, budete muset vytvořit).

Ve třetím kroku zadejte své telefonní číslo. Nyní přejdete ke smartphonu, připojte ho k internetu a použijte postup v obdržené SMS zprávě, který spočívá v instalaci aplikaci Průvodce pro váš telefon. Následně se opět přihlaste svým účtem u Microsoftu a nastavte aplikaci. Nyní je vše připraveno k použití telefonu na PC.

3. Jak posílat SMS, prohlížet foto a dostávat oznámení

Aplikace se skládá z hlavního okna. Na levé straně je ovládací panel. Ten je rozdělen na Fotky, Zprávy a Oznámení. Zatímco díky prvnímu můžete prohlížet, kopírovat, sdílet a ukládat snímky (stačí použít pravé tlačítko myši), tak druhá volba dovolí přistupovat k SMS v telefonu, dokonce je skrz PC odesílat. Poslední volbou udělíte PC možnost získávat oznámení z telefonu, takže pokud na něj něco přijde, potom se to dozvíte – nejprve musíte v nastavení smartphonu udělit přístup k oprávnění.

4. Jak na nastavení aplikace Váš telefon

Užitečnou volbou je i ozubené kolečko vlevo dole v okně aplikace. Slouží k nastavení vybraných funkcí. Například určuje, co se má v PC z telefonu zobrazovat (fotky, zprávy, oznámení) a dále další podrobnosti. Zejména volba Oznámení slouží k upřesnění, jak se budou notifikace z telefonu v PC zobrazovat a která to budou (pro každou z nich to lze individuálně nastavit). Jen pro úplnost dodáváme, že aby propojení mezi PC a smartphonem fungovalo, musí být obě zařízení připojená k internetu – komunikace probíhá tímto způsobem, nikoliv přes Bluetooth či jinak.

5. Dokončete v PC nebo smartphonu

Odeslat webovou stránku z PC do smartphonu či obráceně je novinkou poslední aktualizace Windows. Když už používáte funkce Vašeho telefonu, je toto jistě vítaná možnost v době, kdy spěcháte třeba na nějakou schůzku a po cestě si chcete dočíst rozečtené internetové stránky. Stačí, když v prohlížeči kliknete na otevřenou záložku pravým tlačítkem myši a vyberte volbu Odeslat na zařízení XY. Takto lze posílat i odkazy na obrázky.

6. Jak automaticky uzamknout PC při odchodu

Když už jsme u propojení smartphonu s PC, nemůžeme nezmínit další vychytávku. Tou je možnost automaticky zamykat a odemykat počítač v případě, kdy se od něj vzdálíte nebo přiblížíte. Je to založeno na propojení PC se smartphonem, kdy spolu zařízení komunikují prostřednictvím Bluetoothu. Jakmile počítač zjistí, že není smartphone v dosahu, uzamkne se, a když se zase přiblíží, dojde k jeho odemčení. Propojení se konfiguruje v Nastavení (klikněte na Start -> Nastavení -> Účty -> Možnosti přihlášení) v části Dynamický zámek. Zde proveďte podle pokynů konfiguraci.