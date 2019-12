Nejlepší programy pro práci s komprimovanými archivy

Windows od verze XP obsahuje integrovanou funkci pro rozbalení a balení souborů do jednoho balíčku. Pokud se však potřebujete dostat i do archivu nejen ve formátu ZIP, potřebujete ten správný dekomprimační program.

Komprimační programy byly navrženy k tomu, aby zmenšily velikost souborů. Zároveň díky nim bylo možné v jednom archivu přenášet více souborů najednou. Dnes umí navíc poškozené archivy opravovat, šifrovat je, dělat samorozbalovací, opatřit komentáři atd. Zkrátka integrovaný ZIP dekomprimátor ve Windows je teprve začátek toho, co vše lze s archivy dělat.

Jeden z nejlépe hodnocených a nejoblíbenějších komprimátorů podporující nejpoužívanější formáty (ZIP, CAB, RAR, ARJ, GZIP, BZIP2, Z, TAR, CPIO, RPM a DEB). Má vlastní formát 7-Zip. Integruje se do Průzkumníka Windows, a tak kliknutím pravého tlačítka myši na soubor je možné archiv hned rozbalit či zabalit. Díky plug-inům je možné ho doinstalovat například do FAR Manageru nebo Total Commanderu.

Informace o programu Operační systém: Linux, Mac OS X, Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (1 MB).

Jeden z nejpoužívanějších komprimačních programů s vlastním formátem RAR (vytváří však i ZIP a rozbaluje ARJ, LZH, ACE, CAB, TAR, GZip, UUE, BZ2, JAR, 7-Zip, atd.). Vyznačuje se dobrým poměrem mezi rychlostí a účinností komprese (lze ho ovládat i z příkazové řádky). Integruje se do Windows, umí vytvářet samorozbalovací soubory nebo opravuje poškozené archivy a nechybí šifrování. K používání však není zdarma.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: NE

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (3 MB).

Komprimátor pocházející z Itálie. Rozbaluje a balí do více jak 180 formátů – 001, 7Z, ACE, ARC, ARJ, BZ2, CAB, DMG, GZ, ISO, LHA, PAQ, PEA, RAR, TAR, UDF, WIM, XZ, ZIP ZIPX atd. Integruje se do Průzkumníka Windows a obsahuje funkci pro bezpečné mazání dat. Mezi další funkce patří dělení a spojování archivů, test integrity, šifrování atd.

Informace o programu Operační systém: Linux, Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: NE

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (7 MB).

Balí a rozbaluje soubory a převádí je na jiné komprimační formáty. Podporuje formáty – 7-Zip, ZIP, ACE, ARC, ARJ, RAR atd. Lze ho integrovat do kontextové nabídky Průzkumníka Windows. Obsahuje funkce jako tvorba různě velkých archivů, samorozbalovací archivy, nabízí možnost opravit poškozené archivy, přidávat do nich komentáře, je skinovatelný, lze ho propojit s antivirem atd.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: NE

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (5,3 MB).

S celou patnáctkou formátů, jako jsou ACE, ARC, ARJ, BH, CAB, GZ, JAR, LHA, PAK, RAR, TAR, UUE, XXE, ZIP a ZOO si poradí tento komprimátor. Důstojně zvládá i konverzi do jiného formátu a odesílání pomocí integrovaného e-mailového klienta. Na stránkách produktu je k dispozici i čeština. Program již delší dobu není vyvíjen, stále je však funkční.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE – lze doinstalovat

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (1,3 MB).

Alternativa k WinZip optimalizovaná pro dotykové obrazovky. Pracuje s více než 60 nejpoužívanějšími kompresními archivy. Vyznačuje se svojí intuitivností, vytváří samorozbalovací archivy, poškozené se snaží opravit atd. Každá jeho funkce je vysvětlena, a tak uživatel pochopí, k čemu slouží. Zajímavostí je, že v případě stahování komprimovaného archivu Ashampoo Zip umí zobrazit náhled na soubory v něm uložené. Plnou verzi získáte zadáním e-mailové adresy, kam vám přijde aktivační kód.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (30 MB).

Podporuje více než dvacet formátů archivů. Mezi nadstandardní funkce se řadí především zálohování vybraných souborů, e-mailový klient, možnost šifrovat archivy zabudovaným FTP klientem atd.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (9,1 MB).

Vypadá stejně dobře jako jakýkoli prémiový software pro kompresi souborů, a navíc se jednoduše používá. V sobě má integrovanou antivirovou kontrolu (pokud je archiv menší než 32 GB, můžete ho zkontrolovat pomocí VirusTotal). Dekomprimuje archivy ZIP, ZIPX, 7Z, RAR, RAR5, ISO, VHD, GZIP, BZIP2, TAR, CPIO, XZ, DEB, DMG, RPM, XP a další a komprimovat umí do ZIP, 7-ZIP a EXE. Archivy může opatřit heslem, zašifrovat a samozřejmě nechybí integrace do Průzkumníka Windows.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (3,3 MB).

Pracuje s mnoha druhy archivů (ZIP, ARJ, RAR, 7-Zip, ARJ32, ARC, CAB, TAR, LZH, GZIP atd.), má jednoduché ovládání. Archivy umí šifrovat pomocí AES s 128- a 256bitovým klíčem, dokáže je konvertovat. Integruje se do nabídky Průzkumníka Windows a po zabalení dokáže archiv odeslat e-mailem. Existuje i profesionální verze, která obsahuje navíc možnost zálohování na cloudové úložiště atd.

Informace o programu Operační systém: Mac OS X, Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (926 KB).

Podporuje formáty ZIP, 7-Zip, CAB, LHA (LZH), TAR, TAR.GZ, TAR.BZ2, BH, RAR, ARJ, ARC, ACE, ZOO, GZ, BZIP2, XXE, MIME, UUE a yENC. Má zabudovaný vnitřní prohlížeč dokumentů a obrazových formátů. Program je skinovatelný – na webové stránce programu můžete skiny stahovat.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (38,7 MB).