Nvidia vyzývá hráče, aby své grafické karty nechali bojovat se SARS-CoV-2

14328 - Coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19 causing virus) protease - potential drug target 11741: Coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19 causing virus) receptor binding domain in complex with human receptor ACE2. 11746: Coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19 causing virus) receptor binding domain in complex with human receptor ACE2 (alternative structure to 11741). 11742: Coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19 causing virus) protease in complex with an inhibitor. 11743: Coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19 causing virus) protease – potential drug target. 11744: Coronavirus SARS-CoV (SARS causing virus) receptor binding domain trapped by a SARS-CoV S230 antibody. 11745: Coronavirus SARS-CoV (SARS causing virus) receptor binding domain mutated to the SARS-CoV-2 (COVID-19 causing virus) trapped by a SARS-CoV S230 antibody.