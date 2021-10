Apple udělal výřez do displeje MacBooku Pro, aby měl místo na kamerku

Měsíc a několik dní uplynulo od posledního představení novinek společnosti Apple a už je tu další příval nových produktů. Vedle nových sluchátek a reproduktorů firma ukázala i dva nové modely v řadě MacBook Pro. Oba jsou zcela předělané a byly prezentovány jako vlajkové lodě své kategorie.

Potenciálním zájemcům tak společnost s nakousnutým jablkem ve znaku ukázala model se 14- a 16palcovým displejem. Menší notebook je novinkou i co se do úhlopříčky týká. Doposud totiž měly nejmenší MacBooky Pro úhlopříčku 13 palců, mimochodem právě 13" model zůstává stále v nabídce firmy. Tato řada určená profesionálům tak má nyní tři zástupce.

Zůstaňme u úhlopříčky, respektive displejů, na které je firma opravdu pyšná, když o nich tvrdí, že jsou to nejlepší displeje, jaké můžete v noteboocích najít, což je podle nás poněkud přehnané tvrzení. Apple nový displej nazývá Liquid Retina XDR a v řadě parametrů je opravdu impozantní, zvláště pokud si uvědomíme, že je to LCD displej s LED podsvícením.

Například kontrastní poměr firma udává hodnotou 1 000 000:1 a maximální jas může dosáhnout až 1 600 nitů. To vše díky asi deseti tisícům podsvětlovacích LED diod, které jsou rozděleny do lokálně ovládaných sekcí v rastru 64 × 39. Samotný displej má rozlišení 3 456 × 2 234, respektive 3 024 × 1 964 pixelů. V obou případech je to hustota zobrazení 254 bodů na palec. Obnovovací frekvence je až 120 Hz.

U 16" modelu se podařilo zmenšit okraje na každé straně na 3,5 mm a zároveň ztenčit displejovou část notebooku na 4 mm. Přesto je tu jedno velké ale. Protože se zmenšily rámečky kolem displeje, rozhodli se inženýři Applu, že nechají kamerku na původním místě a umístí ji do výřezu displeje. Právě tento výřez je hlavním poznávacím znakem nových notebooků.

Již zmíněná kamerka má oproti předchozím MacBookům dvojnásobné rozlišení a umožní tedy snímat ve Full HD. Nejen pro videokonference je k dispozici trojice mikrofonů s o 60 procent zlepšeným parametrem odstupu signálu od šumu.

K ozvučení slouží šestice reproduktorů. „Čtyři woofery v antirezonančním uspořádání dokážou reprodukovat až o půl oktávy hlubší tóny. Vyznění basů v prostoru mají až o 80 procent silnější. A pořádně výkonné tweetery nechávají jasněji a plněji vyznít vokály,“ popisuje Apple zvukovou výbavu MacBooků Pro. S podporou Dolby Atmos pak firma slibuje výborný trojrozměrný zvukový zážitek.

Konektory nových modelů MacBook Pro.

MacBook pro si na rozdíl od jiných Apple zařízení zachoval sluchátkový konektor. Ten rozpozná sluchátka s vysokou impedancí a automaticky se jim přizpůsobí. Vedle tohoto konektoru najde uživatel na 1,28 cm vysokém spodním šasi ještě HDMI konektor, tři porty Thunderbolt 4 (USB-C), čtečku SDXC karet a port MagSafe 3 pro napájení.

O provoz bez připojeného napájecího kabelu se stará 100Wh, respektive u menšího modelu 70Wh lithium-polymerová baterie. MacBook Pro s úhlopříčkou 16 " pak dokáže na jedno nabití podle firmy pracovat až 21 hodin při přehrávání filmů v aplikaci Apple TV nebo 14 hodin při prohlížení webu. U menšího přístroje jsou tyto hodnoty 17 a 11 hodin.

Notebooky využívají podsvícený Magic Keyboard s pouze fyzickými tlačítky. Force Touch trackpad podporuje přitlačení, zrychlovače, kreslení s přítlakem a Multi‑Touch gesta.

Nový systém chlazení zvládne podle výrobce „prohnat“ systémem až o 50 procent více vzduchu.

Nové M1 čipy

Jednou z hlavních deviz nových notebooků jsou nové verze procesorů M1, jejichž první generaci firma představila loni. Místo číslovky 2 dostaly čipy za původní označení značku Pro nebo Max. Oproti předchozí verzi mají více výpočetních i grafických jader a také interní paměť, kterou CPU a GPU sdílejí. V následující tabulce můžete vidět, jak se od sebe liší.

Čip Apple M1 Pro Apple M1 Pro Apple M1 Max CPU 8jádrové s 6 výkonnostními jádry

a 2 úspornými jádry 10jádrové s 8 výkonnostními jádry

a 2 úspornými jádry 10jádrové s 8 výkonnostními jádry a 2 úspornými jádry GPU 14jádrové 16jádrové 32jádrové Neural Engine

16jádrový 16jádrový 16jádrový Propustnost a maximální velikost interní paměti

200 GB/s a 32 GB 200 GB/s a 32 GB 400 GB/s a 64 GB

Všechny čipy obsahují hardwarovou akceleraci kodeků H.264, HEVC, ProRes a ProRes RAW.

Firma slibuje, že čipy M1 Pro a M1 Max při výkonové špičce podávají 1,7krát vyšší výkon než nejnovější 8jádrový čip pro PC notebooky. A nejvyššímu výkonu PC čipu se vyrovnají s odběrem energie nižším o 70 procent. Porovnání proběhlo oproti 8jádrovému čipu Core i7-11800H na počítači MSI GP66 Leopard.

Schéma nového procesoru Apple M1 MAX

Ještě odvážnější je tvrzení o výkonu GPU. „M1 Max podává při své výkonové špičce vyšší výkon a spotřebovává o 40 procent méně energie než kompaktní profesionální notebooky se samostatným vysoce výkonným GPU. A ve srovnání s high-endovými notebooky se samostatnou grafikou dosahuje M1 Max obdobného výkonu při odběru nižším o 100 wattů,“ tvrdí Apple s tím, že výkon notebooku se samostatnou grafikou porovnával s modelem Lenovo Legion 5, který je vybaven 15.6“ Full HD displejem s obnovovací frekvencí 165 Hz, procesorem AMD Ryzen 7 5800H a grafickou kartou Nvidia RTX 3050Ti s 4 GB VRAM. Jako high-end notebook pro porovnání si firma vybrala MSI GE76 Raider, což je 17" model s čipem Intel Core i9-11980HK 2.6GHz a notebookovým grafickým akcelerátorem Nvidia GeForce RTX 3080 s 6GB pamětí GDDR 6.

Připravte si přes 100 tisíc

Prezentace plná superlativů se neobešla bez zveřejněných cen. Za nejvýše vybavený 16" model s čipem M1 Max a 32 GB RAM (lze si ještě připlatit za 64 GB), 1TB SSD (možno až 8 TB) dá zájemce necelých 103 tisíc korun.

Nejlevnější 14" MacBook Pro, který je vybaven slabším čipem Apple M1 Pro, 16GB pamětí a 512GB SSD, pak stojí téměř 59 tisíc korun.