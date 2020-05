Apple po půl roce přichází s novým MacBookem Pro. Je menší a levnější

Většina výrobců přenosných počítačů přivádí na trh své modely v ucelených řadách, kdy se objeví více modelů najednou. I Apple to tak dělal. Poslední dobou však přichází s jinou strategií. Každý jeden model uvede zvlášť a až na výjimky se objeví jen jako tisková zpráva bez zvláštního uvedení.

Tento týden uvedený třináctipalcový MacBook Pro není výjimkou. Na druhou stranu se možná ani není co divit. V podstatě vše zůstává stejné jako u předchozího modelu, když se změny dají shrnout do tří oblastí: nový procesor, větší úložiště a návrat k inovované staré klávesnici.

Zklamáni tak byli ti, kdo očekávali, že se Applu podaří rámečky kolem displeje zmenšit natolik, aby se do šasi vešel 14" displej. Podobný krok udělal Apple u 16" modelu, který se vešel do původního šasi pro 15" MacBook Pro.

Uvedením novinky Apple nyní nabízí dvě řady notebooků s 13" úhlopříčkou s moderní výbavou. Oba jsou to letošní modely, přičemž ten první je MacBook Air představený v březnu.

S novým notebookem sdílí Air i šířku a délku šasi, která je 21,24 × 30,41 cm. Stejně jako Air má i Pro nejnovější procesor Intel Core, ale vyšší řady. Tam, kde Air začíná na dvoujádrovém Intelu i3 s taktem 1,1 GHz, Pro nabízí 1,4GHz čtyřjádrový Intel Core i5, ale je to o dvě generace starší verze procesoru. V nejvyšší výbavě má Air 1,2GHz čtyřjádrový Intel Core i7 a Pro 2,3GHz čtyřjádrový Intel Core i7.

Dvě varianty nového 13" MacBooku Pro se od sebe liší i počtem USB-C/Thunderbolt portů.

Apple u novinky nabízí v podstatě dvě verze. Ta cílená na méně movité uživatele má ve výbavě právě jen procesory Intel 8. generace a jen dva konektory USB-C/Thunderbolt 3. Ta výkonnější pak pracuje s 10. generací (Ice Lake) mobilních procesorů Intel a má tyto porty čtyři.

Liší se také minimální a maximální možnou pamětí. Levnější verze může mít již 8 GB operační paměti a maximálně 16 GB, zatímco druhá verze na 16 GB začíná a končí 32 GB. Oba modely mají společnou základní velikost SSD úložiště 512 GB, ale výkonnější Pro může mít až 4 TB, to slabší jen 2 GB.

Obě verze mají stejný displej, kterým je již řadu let používaný 13,3palcový model s LED podsvícením s rozlišením 2560 × 1600 a tedy hustotou 227 pixelů na palec. Ve dvou parametrech se obě verze Pro liší od Air. Je jím jednak jas, který je u Air 400 nitů a u Pro 500 nitů, a také s tím související barevný gamut, který u Pro dosahuje standardu P3.

Příchodem 13" MacBook Pro společnost Apple dokončila přechod z poněkud problematické klávesnice s mechanizmem označovaným jako butterfly (motýlek) na scissors (nůžky). Ten firma používala již dříve před zavedením butterfly, nyní jej ale upravila tak, že má 1mm zdvih a je tišší. Podle klávesnice na první pohled rozpoznáte Air od Pro.

První zmíněný model má funkční klávesy Touch Bar fyzické, zatímco u Pro jsou digitální využívající dotykový OLED displej.

Pokud vám připadá podivné, proč Apple nabízí v podstatě dvě verze 13" MacBooku Pro, pak je třeba se podívat na jeho aktuální cenovou politiku. Apple se totiž rozhodl, že vedle prémiových a patřičně drahých produktů nabídne i ty, které nemají zcela nejnovější technologie, ale jsou na tuto firmu relativně zajímavě finančně postavené. Platí to třeba pro nový mobil iPhone SE, ale i nejlevnější variantu Air.

Stejná logika je nasazena v případě MacBooku Pro s 13" úhlopříčkou. Nejlevnější model, který stojí necelých 39 tisíc korun (v USA 1 299 dolarů), je vybaven 1,4GHz čtyřjádrovým Intel Core i5 osmé generace, 8GB pamětí DDR3 s taktem 2133 MHz, 256GB SSD úložištěm a dvěma porty Thunderbolt 3. Výbava tedy není zázračná a vypadá, jako by se Apple potřeboval zbavit starších zásob.

A nyní se podívejme na nejvyšší model, za který chce Apple 112 990 korun (v USA 3 599 dolarů). Ten je vybaven 2,3GHz čtyřjádrovým Intelem Core i7 desáté generace, 32GB pamětí DDR4 s taktem 3733 MHz a úložištěm s kapacitou 4 TB. Počítat také můžete se čtyřmi porty Thunderbolt 3. Do této konfigurace dal Apple to nejlepší, co umí, a nechá si za to také zaplatit.

Kdo bude chtít ještě větší výkon, musí sáhnout po loňském 16" MacBooku Pro, který může být vybaven i samostatnou grafikou.