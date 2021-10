Apple vylepšil svá oblíbená sluchátka a absurdně zlevnil hudební službu

Mimo nových procesorů řady „M“ a nově osazených MacBook Pro, o kterých se podrobněji rozepisujeme v článku Apple udělal výřez do displejů MacBooku Pro, aby měl místo na kamerku, představil Apple na své prezentaci Unleashed i nová sluchátka Apple AirPods třetí generace, nové barevné varianty chytrého reproduktoru AirPod Mini a také nový tarif streamovací služby Apple Music.

Začněme sluchátky. Bílá sluchátka s tyčkou od ucha dolů, Apple AirPods, se stala nejprodávanějšími zcela bezdrátovými sluchátky na světe, ačkoli zvukově patří spíše k průměru kategorie a absence mechanického utěsnění (nejsou in-ear) i aktivního potlačení okolního hluku (nemají ANC) významně snižuje komfort poslechu v hlučném prostředí. Připomenout si je můžete v našem testu jejich první generace.



O kategorii výše pak Apple zamířil se sluchátky AirPods Pro, která jsou o poznání lepší po zvukové stránce a kombinace in-ear konstrukce a aktivního potlačení okolního hluku dovoluje si tyto kvality uvědomit i při poslechu na rušné ulici nebo v autobuse. Více v našem srovnání s etalonem kategorie od Sony.



Nová třetí generace sluchátek AirPod tvoří mezistupeň mezi předchozí generací AirPods a AirPods Pro, jak cenovou, tak technickou.



Apple představil třetí generaci sluchátek AirPods

Nová sluchátka AirPods jsou stále „pecky“, tedy nemají silikonový nástavec utěsňující spojení ozvučnice a zvukovodu, ale mají přepracovaný tvar, který přibližuje otvor před reproduktorem sluchátek hraně zvukovodu, a do volného prostoru by tak mělo utíkat méně akustického tlaku.

Samotná sluchátka vydrží šest hodin na jedno nabití, dobíjení v pouzdře dodá dalších 24 hodin, dohromady se tak bez konektoru Lightning nebo indukční nabíječky obejdete po třicet hodin poslechu. To je dnes, jak jsme ověřili při posledním testu, zcela standardní hodnota. Zajímavá je spíše informace, že sluchátka se za pět minut od vložení do pouzdra dobijí na hodinu poslechu, to je velmi dobré.

Jako o standardu můžeme hovořit i o senzoru přiblížení, který zastaví reprodukci při vyjmutí sluchátek z uší, nebo trojici mikrofonů pro snímání hlasu při telefonování či dirigování hlasové asistentky. Nepřekvapivá je i odolnost proti vlhkosti a potu, výrobce udává stupeň krytí IPX4.

Jeden z mikrofonů míří ke zvukovodu a pomáhá k „adaptive EQ“, kdy sluchátka v reálném čase upravují parametry reprodukovaného zvuku pro optimální poslech každého ucha. Co přesně sluchátka měří a jak na to reagují, nebylo upřesněno vzhledem k tomu, že nejde o samostatnou kalibraci, ale průběžný kontrolní odposlech, nejspíše nepůjde o otoakustickou emisi, která dávala hodně zajímavé výsledky u high-tech sluchátek Nuraphone.

AirPods mají podporovat prostorový zvuk Dolby Atmos, což v případě hudby platí prakticky pro všechna sluchátka, ale jinak je to u filmů a her, nová AirPods mají, stejně jako dražší sourozenci, sledování pohybu hlavy, díky čemu si s nimi užijete i prostorový zvuk u filmů a her, zvukový prostor se bude držet orientace podle děje na obrazovce a pro diváka se měnit s pohyby hlavy.

Nová AirPods budou v prodeji za 4 990 Kč a do obchodu pro ně můžete vyrazit již příští týden.

Další novinky

Pokud jste si nemohli vybrat mezi bílou a černou variantou chytrého reproduktoru HomePod mini, pak se vám nově výběr rozšířil ještě o oranžovou, žlutou a modrou variantu. Cena se s barvou nemění.



HomePod mini v nových barvách

Podrobněji jsme se o tehdy žhavé novince, větší reprosoustavě HomePod, rozepsali v našem starším testu Apple ořezal i to, co by konkurenci neprošlo. HomePodu chybí i Bluetooth.

Novinkou, která se českého trhu zatím netýká, je nový tarif „Voice“ u streamovací služby Apple Music.



Nový tarif Apple Music

Za polovinu ceny normálního předplatného (v případě ČR by to tedy mohlo být 75 Kč) budete mít k dispozici celý katalog služby včetně playlistů, ale budete jej moci přehrávat jen na zařízeních Apple s hlasovou asistentkou Siri (odpadají zařízení třetích stran) a ovládání bude možné pouze hlasovými povely pro asistentku Siri. Trochu výzva. Odpadne také vyšší kvalita v podobě bezztrátově komprimovaného streamu, prostorový zvuk v Dolby Atmos nebo třeba texty písní, za to bude třeba si připlatit.

Ve všech tarifech však bude dostupná ještě jedna novinka, a to veliké množství playlistů vytvořených na mnoho různých situací a činností. Playlist k učení, sváteční večeři, procházce, výklusu, domácím pracím atd. Podle plynoucí grafiky během prezentace jich budou k dispozici minimálně desítky.