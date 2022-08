Ponořte se do trendů. Prozkoumejte současné i minulé, ale také budoucí

Populární služby, jako jsou streamovací platformy, sociální sítě, vyhledávače atd. získávají každý den obrovské množství informací. Informací od nás, ale i z dalších zdrojů, se kterými jejich provozovatelé dále pracují. Z nich mimo jiné dochází i k sestavování různých trendů. O řadu z nich se provozovatelé s námi dělí, a tak jsou k dispozici veřejně. Nejde přitom pouze o jakési statické žebříčky, ale uživatelům je daná možnost s daty dále pracovat, prohledávat je, procházet v interaktivní podobě či různě filtrovat a porovnávat.

Je až úžasné sledovat, jak rychle se v dnešní době mohou informace šířit. Nové nápady, vynálezy, pokroky ve vědě, zdravotnictví a jiných odvětvích, přírodní katastrofy nebo životní příběhy. Vše se objevuje, ale také velmi rychle mizí. Chcete-li být v obraze a získat přehled o nejnovějších, ale i minulých trendech, potom jsou právě pro vás určeny následující tipy na weby, které je předkládají.

Vyhledávač Google denně odbaví přes 8,5 miliardy vyhledávání. Není tak divu, že je velmi dobrou studnicí trendů. Uživatelé na základě svých vyhledávání okamžitě upozorní na to, co je aktuálně žhavé, co koho zajímá. I proto se tyto dotazy Google rozhodl zpracovávat a předkládat veřejnosti. Jako jedna z největších technologických společností na světě má Google přístup k obrovskému množství dat.

V upravené formě jsou k dispozici na webu Google trendy. Zde mají uživatelé možnost prozkoumat, co lidé na celém světě hledají pomocí Googlu. K dispozici je i funkce, která vám umožní zjistit, jak populární byl hledaný výraz v určitém časovém období zpětně až do roku 2004. Trendy lze také filtrovat regionálně podle zemí. Nechybí ani roční statistiky tříděné do kategorií – zpravodajství, sport a globální čísla.

Google trendy

Streamovací platformu YouTube podle dat na Statista.com v minulém roce navštívilo přes 2,24 miliardy uživatelů. Každý na ní hledal to své. Avšak málo známou funkcí YouTube jsou trendy. Tato šikovná funkce vám umožní zjistit, jaká videa jsou aktuálně trendy.

Populární videa lze prozkoumat ve čtyřech kategoriích – teď, hudba, hry, filmy. Aktualizují se každých 15 minut, a přestože neexistuje žádný způsob filtrování podle zemí, YouTube se snaží zobrazovat náhled na videa, která uživatelé aktuálně nejvíce pouští.

YouTube trendy

Také Twitter patří mezi hojně využívané služby, a proto disponuje mnoha daty. V případě trendů předkládá seznam výrazů, které v posledních tweetech nejvíce rezonují. Není tajemstvím, že většina z toho jsou především hashtagy nebo slova, která vyžadují trochu bádání, abyste zjistili, co znamenají. Informace poskytuje na interaktivní mapě světa, a tak je možné se podívat, kde se co řeší.

Tyto výrazy jsou větší či menší v závislosti na tom, jaká je jejich popularita v místě, kde jsou používány, což je jistě užitečné při pohledu na lokální trendy Twitteru.

Trendsmap

Web Exploding Topics si klade za cíl odhalit téma dříve, než se stane trendem. Použitý algoritmus prý dokáže identifikovat trendy v produktech, odvětvích a kategoriích roky předtím, než se stanou populárními. Aby toho bylo dosaženo, monitorují se data z vyhledávání, konverzací a zmínek na sociálních sítích z celého internetu.

Web umožňuje procházet trendy témata v časových rámcích od jednoho měsíce až za 15 let zpětně. Témata jsou řazena do řady kategorií, jako jsou krása, finance, fitness, věda, technologie atd. Informace jsou předkládány formou grafů, kde je názorně zobrazeno, zda téma na popularitě získává, nebo již dosáhlo svého vrcholu. Zobrazovat lze i související informace. Kromě toho nabízí týdenní souhrny upozorňující na populární témata.

Explodingtopics

Web AnswerThePublic používá k odhalování trendů inovativní metodu. Nástroj poskytuje přehled o aktivitě konkrétního klíčového slova. Generuje speciálně vizualizovanou mapu na základě zadaného klíčového slova nebo krátké fráze, o tom, co uživatelé hledají online při použití tohoto konkrétního klíčového slova. Informace jsou kategorizovány podle otázek, předložek, srovnání, témat seřazených podle abecedy a nechybí související klíčová slova pro dané téma. Zobrazené lze exportovat do CSV souboru.

Analýza slov spojených s konkrétním klíčovým slovem nebo frází může odhalit poznatky, které vás možná ve spojitosti se slovem nenapadly, což může být v řadě případů užitečné. Bohužel, služba v rámci bezplatné verze umožňuje pouze jedno vyhledání denně.

Answerthepublic

Závěrem se vrátíme ke službě Google trendy. Jak by asi tak mohla vypadat, kdyby byla na steroidech? A o tom právě je služba Treendly. Uživatelům na rozdíl od Google trendů nepředkládá informace, o kterých jste již slyšeli, ale o těch, co neznáte.

Dělá to analýzou obrovského množství dat pocházejících z diskuzních fór, vyhledávání, a dotazů na sociálních sítích. Trendy ukazuje pro různé země a odvětví. Navíc obsahují užitečné informace, jako je počet vyhledávání za měsíc pro konkrétní téma, zda toto téma roste na popularitě a zobrazuje i související vyhledávání.

Treendly

Mějte trendy na dosah

Existuje celá řada webů a nástrojů, které předkládají aktuální, nebo se pokouší odhalovat budoucí trendy. Díky nim můžete zůstat v obraze o tom, co aktuálně frčí. Každá možnost v našem přehledu shromažďuje a prezentuje data poněkud odlišně, a tak je na vás, která je pro vás užitečná. Případně používáte jinou? Dejte o ní vědět v diskuzi.