Podívejte se, kteří giganti vládli internetu v minulosti a kdo panuje nyní

Celosvětová síť se stala neodmyslitelnou součástí našeho života. Používám ji dnes a denně snad na vše – poslech hudby, streamování videí, sledování TV, vyhledávání, psaní recenzí, nakupování, edukace, zábava atd. Díky ní máme na dosah ruky odpověď na téměř jakoukoliv otázku. Mezi největší firmy, které aktuálně ovládají internet, se mimo jiné řadí Google, Facebook, Microsoft či Amazon. Avšak mezi vítězi se najdou i poražení.

Pamatujete například na značky AOL, Netscape, MSN, Altavista a mnoho dalších? Ne všechny jsou minulostí, některé provedly resuscitaci, jiné v nějaké formě přežívají a další byly pohlceny jinými firmami. Tak například od roku 1998 do dnešní doby zůstaly v žebříčku 20 nejoblíbenějších online multiplatformních služeb pouze společnosti Microsoft a Amazon.

TOP 20 multiplatformních online multiplatformních služeb od roku 1998

Každým rokem vznikají a zanikají „internetové“ společnosti. Podobně jako s každým dalším rokem méně populace pamatuje na načítání obrázku přes internet po řádcích (po pixelech), zvuk 56k modemu nebo ranou dobu nadvlády webových portálů. Mnohé z nejpopulárnějších webových stránek v roce 1998 byly agregátory zpráv (u nás například Atlas, Centrum, Seznam atd.) nebo vyhledávací portály (Quick, Klikni, Jyxo, Atlas, Centrum, Seznam a mnoho dalších). Dnes se energie kromě webových služeb soustředí i do aplikací pro mobilní zařízení, a tak vzniká celý internetový ekosystém. Vzájemným propojením pak svět získává vše na jeden klik.

Níže uvedená vizualizace využívá data z amerického žebříčku Multi-Platform Properties společnosti ComScore a znázorňuje, kteří z internetových gigantů byli tahouny ve kterých letech. Některým z nich sláva pohasla, ale jiní zůstali dlouhá léta – až 24 let.

Legenda jménem AOL

Na konci 90. let v Americe milionům lidí ikonické logo AOL otevřelo pomyslná vrátka na World Wide Web. V době vrcholu této společnosti přistupovalo k internetu pomocí AOL připojení odhadem 35 milionů lidí. Společnost se vezla na vlně internetové horečky až do dotcom bubliny v roce 1999, kdy se její tržní hodnota pohybovala kolem 222 miliard dolarů. Značka AOL už dnes není zdaleka tak populární jako kdysi, avšak nikdy zcela nezmizela a ani neupadla v zapomnění.

Společnost se neustále vyvíjela, a nakonec se spojila s Yahoo, následně obě online legendy získala společnost Verizon.

Spojením měl vzniknout nový internetový a mediální podnik s názvem Oath a stát se alternativou internetových gigantů, jako je Google či Facebook. Nejenže se tak nestalo, ale koncem roku 2018 se přejmenovala na Verizon Media Group a nakonec na podzim loňského roku byla znovu prodána, a to investiční společnosti Apollo Global Management.

Třetí nejnavštěvovanější doménou byla…

Když využívání internetu nabíralo na obrátkách, objevily se webhostingy jako AngelFire a GeoCities a uživatelům usnadnily tvorbu a hosting webových stránek, vytvoření nového domova na webu. Zejména GeoCities měl na internetu obrovský vliv. Když ho v roce 1999 koupila společnost Yahoo za 3,6 miliardy dolarů, šlo o třetí nejnavštěvovanější doménu na internetu.

V této době nikdo neznal pojem sociální sítě, natož Facebook, a internet byl v českých poměrech něco extra. V roce 2009 nakonec přesto GeoCities svůj provoz ukončil.

V prosinci 1998, dlouho předtím, než se společnost Amazon stala dobře promazaným maloobchodním strojem, jaký známe dnes, začala novou etapu – rozšiřováním svého záběru (do té doby se věnovala online prodeji knih). Zatímco v reálném světě se stále chodilo nakupovat mnoho zboží do kamenných prodejen, Amazon se postupně stal jednou z největších a nejnavštěvovanějších stránek na internetu. Najednou totiž téměř vše šlo koupit online a Amazon se před koncem tisíciletí stal nejúspěšnějším obchodníkem na internetu.

Zrození (nejen)vyhledávací hvězdy

Google je synonymem pro vyhledávání. Pokud máme jakoukoliv otázku nebo něco hledáme, potom je to právě tento portál, který k odpovědím používá většina internetové populace. Ještě v roce 2011 tomu však takto nebylo. Do té doby existovala celá řada vyhledávačů. Dominovaly Altavista, Ask, Yahoo, v Česku Seznam, Centrum, nebo Jyxo a další. Dominance vyhledávače Google po celém světě však trvá už úctyhodných 11 let v řadě a nic nenasvědčuje tomu, že by to se to mělo v blízké době změnit.

Společnost Google se v roce 2013 díky video-streamovacímu portálu YouTube (který koupila) stala největším vlastníkem médií a v roce 2014 druhou největší firmou v USA podle tržní hodnoty (první místo patřilo Applu). V celosvětovém měřítku je Google aktuálně třetí největší firmou (podle tržní hodnoty), hned za Applem a Microsoftem. V kombinaci s rostoucí popularitou YouTube je velmi těžké překonat tolik očí, které denně přitahují produkty společnosti Google.

Nový věk

Sociální média již dávno nejsou pouhým výstřelkem, ale jsou nedílnou součástí internetu, digitálním prostředníkem spojujícím lidi po celém světě. Zatímco Facebooku se už v roce 2007 (necelé čtyři roky po jeho vzniku) podařilo rychle dostal do TOP 20 největších internetových gigantů, dalším konkurenčním značkám – jako je Twitter, Snapchat, Pinterest, LinkedIn atd. – to trvalo o poznání déle.

V posledních letech rezonují další multiplatformy, jako je například Spotify, Netflix, Disney+ či Yelp, a tak bude zajímavé sledovat, kam se až díky svému počínání dostanou. Každopádně, současní internetoví giganti se vyvinuli daleko za hranice svých předků z doby před dvěma desetiletími. A je potřeba podotknout, že mezi největšími hráči se pohybují i tací, o kterých není tak slyšet. To je příklad služeb jako Mediavine a CafeMedia, což jsou systémy pro správu reklam. Jiní řídí distribuci obsahu, jako je hudba, filmy či další mediální obsah, což je zase případ korporace Hearst Odkaz.

Společně s tím, jak se svět v posledních letech zrychlil, je až pozoruhodné sledovat, že dvě z aktuálně nejlepších webových služeb, které se objevily v žebříčku roku 1998, jsou stále na výslunní. Protože v rychle se rozvíjejícím digitálním ekosystému je to opravdu pozoruhodná výdrž.