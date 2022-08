Retro: Zažijte Windows 11 ve stylu 95 či XP

Operační systém Windows měl ve své historii několik různých stylů hlavních panelů. Ty z Windows 95 a XP by na dnešní dobu vypadaly hodně divně a zcela jinak od těch, které známe z Windows 10 a 11.

RetroBar promění hlavní panel

Aby bylo možné „obnovit“ klasické panely, respektive přepnout stávající hlavní panel do podoby Windows 95 nebo XP, je nutné si stáhnout a nainstalovat aplikaci RetroBar. Je to bezplatný software, který obsahuje několik motivů hlavního panelu ve stylu Windows 95 a XP. Lze mezi nimi přepínat a vybrat si tak ten, co vám bude vyhovovat. RetroBar však nijak nemění nabídku Start, takže se nemusíte bát, že dojde ke změně jejího systému ovládání.

Nejprve si stáhněte soubor RetroBar na této stránce níže. Jakmile tak uděláte, archiv rozbalte a aplikaci spusťte. Pokud se objeví chybové hlášení, že je potřeba nainstalovat softwarovou komponentu .NET Core (neobjeví se v případě, že ji v systému již máte přítomnou), potom klikněte na Ano. Dojde k přesměrování na webovou stránku, kde se nachází .NET 6.0 Runtime. Balík si stáhněte a nainstalujte.

Pro správnou funkčnost programu RetroBar je potřeba mít nainstalovanou softwarovou komponentu .NET Core

Následně znovu spusťte RetroBar. V tomto kroku se nic neinstaluje. Aplikace se prostě spustí a automaticky dojde k aktivaci, a tudíž změně hlavního panelu do stylu Windows 95. Tlačítko Start se usadí zcela vlevo, vedle něj se nacházejí zástupci (ikony) umístěné na hlavním panelu pro snadné spuštění.

RetroBar

Veškerá grafika na hlavním panelu nyní vypadá jinak – z dob Windows 95 – a to včetně informační části, tedy ta s hodinami a ikonami programů nacházející se vpravo. S panelem lze pracovat obdobně jako v jeho „pravých“ dobách. Takže zástupce lze do snadného spuštění přidávat, ale i odebírat. Otevřená okna uchopením a tažením přesouvat z místa na místo apod. Ale pozor, ve Windows 95 a také XP nebyla ještě možnost minimalizovat všechna otevřená okna kliknutím do pravého spodního rohu vedle hodin.

Osmdesátkové retro téma společnosti Microsoft Stáhněte si speciální motiv Windows Throwback společnosti Microsoft s devíti tapetami, v designu 80. let minulého století, a to včetně zvuků.

Přepínání do jiného stylu

Chcete-li v RetroBaru změnit styl, tedy vybrat například Windows XP, klikněte pravým tlačítkem myši na prázdné místo na hlavním panelu a vyberte volbu Vlastnosti. Kromě první možnosti, která určuje, jakým jazykem bude panel mluvit, si druhým vyberte jeho motiv. Celkem je zde k dispozici 18 voleb. Přepnout se tak lze do stylů Windows 95–98, ME, 2000, XP nebo Vista. Některé z nich mají několik barevných schémat. Zvolte například Windows XP Blue a obnovte ho v celé jeho kráse.

Vlastnosti RetroBaru

Na hlavním panelu můžete nakonfigurovat některá další nastavení. Například změnit umístění samotného panelu, kde se má nacházet (nahoře, dole, vpravo či vlevo), zda má být povoleno vyhlazování textu, zobrazovat se na více obrazovkách, či používat rychlý přístup. Zrušením zaškrtnutí políčka Zobrazit hodiny z panelu odeberete hodiny. V případě Skrýt upozornění je možné deaktivovat všechny ikony v oznamovací oblasti, nebo zobrazit jen ty vybrané. Také si zde můžete nastavit, že aplikace se automaticky spustí i při příštím přihlášení. Pokud tak neučiníte, vrátí se klasický hlavní panel.

Změna pozadí

Aktivujte na ploše klasické tapety Windows 95 a XP

Chcete-li dále vylepšit motiv Windows 95 či XP, potom byste si na pracovní plochu mohli přidat klasické tapety z dob verzí 95 a XP. Pozadí plochy si můžete stáhnout z webu Wallpaper Access (pro Windows 95) a Wallpaper Cave (pro Windows XP). Po stažení tapety (obrázku) ji aktivujete tak, že pravým tlačítkem myši kliknete na prázdné místo na pracovní ploše a vyberete volbu Přizpůsobit.

Vpravo klikněte na volbu Pozadí. Zkontrolujte, zda hned první položka je nastavena na Obrázek a níže klikněte na Procházet fotky. Otevře se dialogové okno a vy zvolte soubor se staženou tapetou.

Kopírování spořičů do systémové složky

Pokud budete chtít jít ještě o level dále, potom si můžete aktivovat i klasický spořič – používaný ve Windows 95 či XP. Přejděte na tuto stránku a na pravé straně stáhněte ZIP archiv. Ten následně rozbalte a ve složce poklikejte na jeden ze spořičů. Dojde k jeho spuštění. Aby bylo možné je nastavit, tedy nechat automaticky spustit po uplynuté době, musíte spořiče umístit do složky C:\Windows\System32.

Aktivace spořičů

Jakmile to uděláte, klikněte na Start a zadejte „zapnout šetřič“ vyberte volbu a v otevíracím okně vyberte jeden z nových spořičů monitoru.

Změna Start menu prostřednictvím programu ClassicShell

Je-libo starší nabídky Start?

Pokud byste chtěli změnit i nabídku Start do dřívějších dob, můžete částečně uspět díky aplikaci OpenShell (nástupce Classicshell). Po stažení a instalaci souboru máte možnost v aplikaci vybrat klasický styl (Windows 95-2000), klasický styl se dvěma sloupci (což je v podstatě hybrid mezi Start nabídkami systémů Windows XP a Vista), nebo nabídku Start známou z Windows 7.

Program toho však nabízí daleko více. Především jeho možnosti různých přizpůsobení umožňují vyladit Start nabídku do zcela jiných rozměrů.