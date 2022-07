I na dovolené se hodí služby, které zpracují a zpřístupní vaše poznámky

Poznámky můžete psát kamkoli: na kus papíru, zadní stranu ubrousku, obálku, účet nebo do notýsku. S digitálními variantami je to podobné, jen s tím rozdílem, že své poznámky můžete mít neustále po ruce, i když si zapomenete mobil, a navíc nabízejí mnohé pokročilé funkce. Přitom není nutné používat ani přímo k tomu navrženou službu. Pokud nejste nároční, vystačíte si například s Google dokumenty. My se v našem přehledu však budeme věnovat jen těm, které byly výslovně navrženy pro tento účel.

A nejde začít nikde jinde než u průkopníka. Zatímco služba Evernote byla dříve synonymem pro snadné ukládání poznámek v digitální podobě, dnes s každou svojí novou aktualizací se bezplatný tarif stává restriktivnějším a placený dražším. Aktuálně bezplatnou verzi je možné používat na dvou zařízeních a umožňuje měsíčně nahrát pouze 60 MB dat. Na druhou stranu je stále hojně využívána jak jedinci, tak týmy po celém světě, kteří chtějí jedno centrální místo pro všechny své poznámky a dokumenty.

Jde o jednu z nejvýkonnějších služeb, která dokáže zpracovat téměř cokoliv v jakémkoli formátu. Můžete přidávat textové poznámky, zvukové záznamy, obrázky, dokumenty, jako jsou PDF atd., naskenované ručně psané stránky, konverzace v Slacku, e-maily, webové stránky či cokoliv dalšího, na co si vzpomenete. Vše je potom synchronizované v rámci připojených zařízení.

Evernote je navržen tak, aby bylo možné poznámky snadno třídit a organizovat. Navíc posouvá použitelnost o krok dále díky funkci vyhledávání. Pokud nahrajete obrázek listu papíru, vizitky, nebo cokoliv jiného s textem, Evernote obrázek automaticky zpracuje, aby byl v editovatelné podobě a umožní v něm vyhledávat (prostřednictvím technologie OCR). Pokud tedy přidáte fotku svého oblíbeného receptu na palačinky, budete jej moci vyhledat, jako by to byla textová poznámka, kterou jste sami napsali. Evernote dokonce pracuje s ručně psanými poznámkami, i když tato možnost není ještě na dostatečně použitelné úrovni. Smutným faktem však je to, že ve zdarma dostupné verzi většina funkcí není dostupná.

Obrovským konkurentem pro Evernote – který ušel velký kus cesty – je ten od společnosti Microsoft. OneNote je bezplatná a plně vybavená služba pro psaní poznámek v digitální podobě. Je neuvěřitelně použitelná – poznámky lze ukládat do karet a díky barvám se v nich rychle zorientujete. Přidávat můžete jakýkoliv druh poznámky, který se vám líbí, a to kamkoliv chcete. To znamená, že můžete přetáhnout obrázek kliknutím kamkoliv a přidat k němu nějaký text, a pokud váš počítač umožňuje používat digitální pero, můžete do fotografií hned začít kreslit (ale použít lze i trackpad).

OneNote se díky pásu karet v horní části aplikace snadno ovládá. Obsahuje všechny základní nástroje pro formátování – soubor, domů, vložení, kreslení, historie, revize a zobrazení. Pokud jste v posledním desetiletí používali jakoukoli verzi Wordu, Excelu nebo PowerPointu, budete v tomto rozhraní jako doma. Se službou OneNote máte na dosah obrovský poznámkový blok, do kterého můžete psát, přidávat obrázky a rozdělovat vše na stránky a sekce. Je to skvělý nástroj, pokud používáte jiné produkty společnosti Microsoft, protože do samotné poznámky můžete zapojit další dokumenty, jako jsou tabulky nebo dokumenty Word.

Seznamy lze vytvářet na několik kliknutí myší a používat zvýraznění a další formátování. Nechybí možnost sdílení a spolupráce s ostatními uživateli. Ačkoli je OneNote zdarma, využívá vaše úložiště OneDrive. Používáte-li jeho bezplatnou verzi, potom máte v základu 5 GB pro cokoliv, což je více než dostatek místa pro většinu uživatelů. Pokud používáte OneDrive k ukládání fotek nebo k ukládání velkého množství multimediálních poznámek, můžete na tento limit brzy narazit.

Služba Google Keep je vhodnou volbou pro uživatele, kteří rádi používají služby společnosti Google. Podobně jako OneNote společnosti Microsoft, i Google Keep zapojuje celou infrastrukturu kolem Google. Většina uživatelů si nedělá poznámky jen tak pro sebe. Místo toho jim slouží k určitému účelu: mají vám připomenout, že máte poslat e-mail, pomoci nastínit vaši novou knihu nebo nezapomenout na další z milionu věcí. Avšak dost často, je zapotřebí sáhnout po nějakém nástroji, abyste mohli udělat to, co máte. Například z aplikace pro vedení poznámek většinou nemůžete odeslat e-mail. Google Keep toto mění.

Proto je pro poznámky dobrou volbou. K dispozici jsou rozumné verze pro web, iOS a Android a praktické rozšíření pro Chrome. Navíc integraci s dalšími Google službami si prostě zamilujete. Pokud používáte Google Keep, po otevření Gmailu v prohlížeči se na pravém postranním panelu objeví malá ikona žárovky. Klikněte na ni a získáte rychlý přístup ke všem svým poznámkám v Google Keep. Můžete si prohlédnout poznámky související s věcmi, na kterých pracujete, stejně tak ty nové, vyhledat něco, co jste uložili před chvílí nebo už dlouhou dobou, stejně tak jako vytvořit novou poznámku.

Ale právě přítomnost postranního panelu ve všech aplikacích je velkou výhrou. Nachází se v dokumentech, kalendáři, na disku Google atd. Asi jediná služba, kde není přítomný je YouTube. Propojení je intuitivní, hravé a vypracujete si na něm lehce závislost – např. klikněte na poznámku a zkopírujte ji do Google dokumentů, abyste ji převedli na nový dokument; nastavit připomenutí lze kliknutím na ikonu zvonku a poznámka se zobrazí ve vašem Google kalendáři; a pokud na svém smartphonu vytvoříte zvukovou poznámku, Google ji automaticky přepíše. Pokud používáte především ekosystém společnosti Google, měli byste používat Keep. Zdarma dostupná verze je omezena 15GB úložištěm.

Pokud jste naopak součástí ekosystému Apple, potom je pro vás tou pravou volbou Apple notes (iCloud Notes). Jde o snadno použitelný a pohodlný bezplatný nástroj pro psaní poznámek. Lze s ním zaznamenávat myšlenky, vytvářet kontrolní seznamy, ukládat obrázky, webové odkazy, naskenované dokumenty, ručně psané poznámky nebo vytvářet náčrtky.

Vše je integrované do zařízení s iOS nebo Mac OS, ale dostupné i na www.icloud.com/notes – a to i pokud používáte PC nebo Chromebook. Můžete také připojit a naskenovat dokumenty, a dokonce je integrovat s asistentkou Siri. Apple Notes umožňuje sdílet poznámky s ostatními uživateli a také je zmínit (používat @jméno) nebo používat tagy. Služba je vhodná k využívání pro psaní nákupního seznamu a sdílení s rodinou. Další skvělou funkcí je vyhledávání: můžete hledat obrázky, text, kresbu, text naskenovaný v dokumentech, a dokonce i něco uvnitř obrázku po kterém pátráte.

Samozřejmě službu naplno využijete v případě, že používáte celý ekosystém společnosti Apple. Jednou z chytrých funkcí totiž je, že svůj iPhone nebo iPad můžete použít k přidávání obsahu přímo do poznámek na Macu. Otevřete novou poznámku, klikněte na otevírací seznam a vyberte z možností pořídit fotografii, naskenovat dokument či přidat náčrt. Pokud například kliknete na skenovat dokument, otevře se fotoaparát na vašem iOS zařízení, a budete moci automaticky skenovat, zpracovávat a přidávat např. dopisy, recepty, bankovní výpisy a jakékoliv další dokumenty, jako jsou PDF.

I když Apple Notes už není tak jednoduchý jako kdysi, stále je velmi funkční a zpracuje a uchová všechny vaše požadavky pro psaní poznámek. K dispozici je zdarma, pokud si vystačíte s 5GB úložištěm.

Poznámky můžete psát pro sebe, ale také pro ostatní. Tím nyní máme na mysli pro nějakou skupinu, kolegy atd. Jestliže kladete důraz právě na spolupráci s více lidmi, potom tu je Notion. Nabízí ji totiž ve všech aspektech. V podstatě jde o tři nástroje v jednom: výkonnou aplikaci pro poznámky, správce úkolů a projektů a wiki. Jak tyto tři věci zkombinujete, je jen na vás.

Každý nový dokument nebo poznámka se nazývá stránka a vše v Notionu se nazývá blok. Bloky zahrnují základní prvky, jako je text, kontrolní seznamy a nadpisy, a také typy médií, jako jsou obrázky, webové záložky, video, zvuk, a soubory. Na každé stránce můžete použít libovolný počet bloků v jakékoliv kombinaci. Super je rychlé vkládání: stačí napsat a začít procházet seznam. Existuje také mnoho vestavěných šablon, takže nemusíte vše vytvářet od samého začátku. Stačí kliknout na šablony v postranním panelu a vybrat si tu, která vám bude vyhovovat.

Postranní panel slouží i k procházení všech stránek. Je rozdělen do dvou sekcí: pracovní prostor, což jsou všechny stránky, které sdílíte se zbytkem svého týmu, a soukromá, kam můžete ukládat své vlastní poznámky. I když je spolupráce velkou součástí Notionu, není nikomu vnucován. Každý uživatel má svou vlastní sekci, kde může na věcech pracovat – a pak je třeba přesunout do veřejného prostoru pro zpětnou vazbu či revizi. Je to skvělý způsob, jak může celý tým spolupracovat, aniž by si jejich členové navzájem překáželi. Na druhou stranu k užívání pro osobní účely je sice zdarma, ale jakmile budete chtít spolupracovat v týmu, tak musíte přejít na placenou variantu.

Závěrem

Přestože jsme přinesli krátký přehled o rozsahu funkcí pěti vybraných služeb pro psaní digitálních poznámek, k dispozici je mnohem více řešení. Za zmínku např. stojí – Hugo, Simlenote, Fellow, Bear https://bear.app/, Clover či Bit.ai. Přitom každá služba je poněkud odlišná, ale všechny nabízejí možnost, jak si cokoliv zaznamenat kdykoliv.

A co vy? Používáte nějakou službu pro psaní poznámek? Jakou a proč dejte vědět v diskusi.