KOMENTÁŘ: Dobrý, nebo špatný? Jak by vypadal svět bez sociálních sítí

Stránky sociálních sítí jako Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, Reddit, Tumblr a mnoho dalších se po celém světě těší velkému zájmu lidí. Přičemž jen samotný Facebook používá každý měsíc přibližně 2,9 miliardy lidí .

Počet aktivních uživatelů Facebooku za měsíc po celém světě v 1. čtvrtletí 2022 (v milionech)

Sociální sítě v roce 2021 v Česku používalo více než 4,9 milionu lidí, tedy 56 % jednotlivců starších 16 let. Ve srovnání s rokem 2020 se počet uživatelů sociálních sítí zvýšil o 2,5 procentního bodu (v roce 2020 to bylo 53,8 %). Zdroj: ČSÚ

Není těžké pochopit, proč jsou sociální sítě u uživatelů tak oblíbené. Nejen že spojují lidi jednoduchým způsobem třeba i na velké vzdálenosti, ale disponují také řadou funkcí, her, videí a aplikací, které zajistí dostatek zábavy na dlouhé hodiny, dny či měsíce. Prostřednictvím sociálních sítí lze nahrávat videa, zveřejňovat fotografie, sdílet informace s přáteli a rodinou, aktualizovat svůj stav, aby všichni věděli, co je u vás nového, a dokonce hrát online hry s přáteli.

To vše nás udržuje v neustálém spojení s kýmkoliv po celém světě, a to 24 hodin denně, 365 dní v roce a umožňuje zapojovat se do jejich životů. Kromě toho se sociální sítě staly vynikajícím nástrojem např. pro získávání finančních prostředků, umožňují shromáždit peníze pro charitativní organizace nebo pomáhají nemocným lidem najít dárce nebo finance na léčbu.

Přestože svět zjevně miluje služby sociálních sítí, přemýšleli jste někdy nad tím, jaký by byl bez nich? Zde je několik příkladů, jak by se mohly naše životy změnit:

Museli bychom si najít čas na fyzické setkání s přáteli a rodinou. Díky sociálním sítím se cítíme mnohem více zapojeni do životů jiných lidí, a to až tak, že často zapomínáme na to udělat si čas, abychom je viděli, což může ovlivnit naše vztahy.

Nebylo by možné si člověka prověřit. Navazujete-li nové vztahy, účastníte se výběrového řízení apod., stačí pár minut na to, abyste si o nich našli informace a v podstatě zjistili většinu věcí.

Prohlížet fotografie a poslouchat zážitky z cest, dovolených nebo něčeho jiného byste museli takovým tempem, jak by byly předkládány. Na sociálních sítích se sami rozhodujete, které statusy si chcete přečíst a komentovat, a které fotografie si prohlédnete a dáte jim lajk. Bez sociálních sítí byste se museli vrátit do dob, kdy vám někdo jiný ukazuje své fotky a vypráví vám vše o svém životě, ať se vám to líbí nebo ne.

Sociální sítě zcela změnily význam slova přítel. Vaši přátelé jsou nyní definováni podle toho, kdo vás sleduje nebo kdo je na vašem seznamu přátel, bez ohledu na to, zda jsou skutečně vašimi přáteli nebo ne (dost možná jste některé z nich v životě ani neviděli). V době před sociálními sítěmi byli vaši přátelé skutečně vašimi přáteli – lidmi, které jste chtěli vídat, trávili s nimi čas, smáli se a hlavně měli skutečný vztah.

Museli byste si začít pamatovat narozeniny svých přátel a rodiny. Nedostávali byste upomínky a místo pouhého napsání přání na zeď k narozeninám byste jim museli zavolat, přijít popřát nebo jim koupit a doručit pohlednici.

Bez sociálních sítí byste navíc zřejmě více pracovali a odpočívali. Jinými slovy, byli byste mnohem méně rozptylováni.

Společnost by mohla být lepší, ale dost možná také horší.

Nesrovnávali bychom se tolik s ostatními. Jedním z vedlejších efektů sociálních sítí je to, že vidíme to, co všichni (koho máme v přátelích) mají, prožívají nebo jak vypadají. Díky tomu je potom těžké nevnímat jejich úspěchy a neuvědomovat si, v čem za nimi zaostáváme. Toto není dobré pro naši duševní pohodu. Na druhou stranu, se toho můžeme kdykoliv zbavit – stačí sociální sítě opustit.

Byli bychom lepšími řidiči a jezdili bezpečněji. Je hodně věcí, kterým by řidiči za volantem měli věnovat pozornost, a naopak těch, na které by měli zapomenout. Mezi ně patří nejen kouření, telefonování, esemeskování, ale také kontrola Facebooku, zveřejňování příspěvků, lajkování atd.

Informace bychom museli hledat starým způsobem a potenciální zaměstnavatelé by nás hledali hůře. Naše příspěvky na sociálních sítích – ať už pracovní nebo ty v soukromém životě – je mohou zaujmout natolik, že nás budou chtít kontaktovat a třeba se domluvit na nějakém druhu spolupráce.

Jak my, tak i naše domovy by vypadaly jinak. Dost často se necháváme inspirovat tím, co vidíme u našich přítel, kamarádů a dalších kontaktů. Případně, jak se oblékají, stříhají a tetují. Sociální sítě to skvěle umožňují sledovat na dálku.

Zprávy bychom museli získávat starým způsobem – z televize, rádia či novin a časopisů. O nejnovějších událostech se lze dnes prakticky ihned dozvědět na sociálních sítích. Takže tok informací je díky tomu nejen kontinuální, ale i mnohem rychlejší, než jak tomu bylo dříve.

Byli bychom méně/více osamělí. Používání sociálních sítí především u mladších lidí vyvolává pocity emocionální osamělosti. Na starší lidi má naopak opačný účinek – cítí se více zapojení a méně osamělí.

Sociální sítě nám dávají mnohé

Pokud by sociální sítě neexistovaly, nebyli bychom tak kreativní jako nyní. Zcela určitě by se neobjevila spousta talentů a mnoho značek by nevědělo, jak se správně marketingově prosadit. Sociální sítě změnily myšlení lidí a rozšířily povědomí o mnoha tématech. Porozuměli a seznámili jsme se s mnoha výrazy a koncepty, o kterých jsme nikdy před tím nevěděli a které nám pomohly otevřít oči a zjistit, co je správné a co je špatné. Kdybychom žili bez sociálních sítí, stále bychom žili na místě, kde jsou lidé více soudní a nevzdali bychom se našich starých špatných zvyků.

Sociální sítě nás natrvalo spojily s druhým koncem světa – nyní je velmi snadné podívat se na to, co dělá nebo zažívá náš strejda v Austrálii nebo babička v Brazílii. A samozřejmě díky nim můžeme navazovat vztahy s lidmi jiných národností, a tak je poznávat. Nebýt sociálních sítí, nevěděli bychom o nich třeba tolik informací a neznali jiné kultury.

Ročně přicházíme o 61 knih

Podle zprávy GlobalWebIndex za rok 2021 lidé na celém světě tráví na sociálních sítích průměrně 2 hodiny a 28 minut denně. Jak na tom jste vy, lze zjistit například v přehledu využití aplikací ve vašem smartphonu (tedy pokud na sociální sítě přistupujete pouze z něj). Podle online kalkulačky Omni Calculator pouhým vynecháním pěti desetiminutových kontrol na sociálních sítích denně získáte tolik času navíc, že byste za rok mohli stihnout přečíst 61 knih.

Kalkulačka ztráty času díky interakci se sociálními sítěmi

Navzdory jiné době, ve které bychom žili, kdyby sociální sítě neexistovaly, nelze popřít, že bychom zřejmě žili v poklidnější atmosféře. Nebyli bychom vystaveni množství hádek, kterými procházíme téměř každý den a ani stresových situací. Věděli jste, že kyberšikana vznikla kvůli existenci sociálních médií? Protože lidé začali šikanovat ostatní prostřednictvím komentářů? Neviděli bychom a nevěřili falešným zprávám a fámám, které mohou některým lidem udělat ze života peklo.

Také bychom mohli mít více času na věci, které skutečně milujeme, protože sociální sítě – jak jsme si na online kalkulátoru ukázali – nás okrádají o značnou část našeho času. Díky tomu všemu bychom se mohli věnovat skutečným přátelům, rodině, společenskému životu a aktivitám a opravdovým koníčkům.

Jste závislí? Otestujte se

Takový by byl svět bez sociálních sítí a musíme přiznat, že jakkoliv by mohl být poklidnější, zároveň bychom o hodně přišli. Proto si někteří lidé dávají tu a tam pauzu od sociálních sítí, což je mezi psychology velmi doporučovaná věc. Detox od sociálních sítí může přinést mnohé. Vymanit se aspoň na chvíli ze závislosti na nich, rozšířit si obzory a věnovat se něčemu opravdu užitečnému.

Test, který odhalí, jak hodně jste závislí na sociálních sítích.

Ostatně, jak závislí jste na sociálních sítích můžete zjistit do jedné minuty, díky tomuto testu. Spolu s výsledkem se můžete těšit i na praktické tipy, jak závislost omezit nebo jí předcházet.

A jak sociální sítě vnímáte vy? Jsou zlé, nebo přínosné? Co vám dávají a co naopak berou? Dejte vědět v diskusi.