Váháte s upgradem na Windows 11? Tyto informace byste měli vědět

Windows 11 má za sebou devět měsíců života. Vydán byl v říjnu 2021 a od té doby na něj upgradovalo, či s novým počítačem si ho pořídila řada uživatelů. Podle statistik na Statcounter mezi systémy Windows nejnovější edice prozatím figuruje na třetím místě (první je Windows 10, a druhý stále Windows 7). Z trendu je však patrné, že podíl jak desítek, tak sedmiček má klesající tendenci, a naopak jedenáctky rostou.

Podíl verzí Windows na desktopech v celosvětovém měřítku

Někteří uživatelé z různých důvodů nechtějí přejít na nejnovější iteraci Windows. Mají na to právo. A na změnu stále dostatek času. Windows 10 totiž bude podporován až do 14. října roku 2025. V klidu tak mohou přemýšlet, zda novou verzi přijmou, či nikoliv. Nicméně pojďme se podívat na možné scénáře, které mohou nastat, pokud byste na Windows 11 neupgradovali. A zmíníme i další informace, které byste měli vědět.

Co když teď neprovedete upgrade na Windows 11?

Prvně je zapotřebí říci, že není potřeba, abyste okamžitě upgradovali na Windows 11. Dokonce i sám Microsoft tvrdí, že tak nemusíte učinit. Aktualizaci – přestože, se zobrazuje – totiž můžete odmítnout. Podobně, jak lze odmítnout jakoukoliv aktualizaci, kterou společnost Microsoft nabízí (prostě nezahájíte proces stahování a následnou instalaci ve službě Windows Update). Pokud se tak rozhodnete, znamená to, že svůj počítač můžete stále bezpečně používat a očekávat, že budete dostávat důležité aktualizace zabezpečení, které systém udrží v chráněném stavu až do konce životnosti (tedy do 14. října 2025).

Windows 11

Možná vás napadlo, že zatímco nyní Microsoft umožňuje přechod na novější generaci Windows zdarma, později by za to mohl chtít zaplatit. Můžeme vás ujistit, že to se nestane. Nejsou k tomu předpoklady. Nestalo se to ani v minulosti (a to Microsoft upgrade zdarma už nějaký ten pátek nabízí, respektive dělal s předchozími verzemi). Navíc v jeho zájmu je, migrovat většinu uživatelů vždy na nejnovější generaci operačního systému.

Jak instalaci vyvolat?

Pokud jste nabídku instalace odmítli a nyní byste ji rádi spustili, můžete upgrade inicializovat několika způsoby. Za prvé, vždy můžete přejít do Nastavení a na záložce Windows Update kliknout na tlačítko Vyhledat aktualizace. K upgradu systému Windows 10 na 11 můžete použít také nástroj Media Creation Tool. Před aktualizací, respektive stažením ISO souboru se však ujistěte, že váš systém je pro tuto generaci Windows vhodný. Starší počítače to bohužel nesplňují – v počítači musíte mít platnou licenci Windows 10, připojení k síti, TPM 2.0 nebo alespoň TPM 1.2 a funkci UEFI.

Chcete-li upgradovat pomocí Media Creation Tool, navštivte stránku pro jeho stažení, stáhněte ho tlačítkem Stáhnout nástroj a jakmile bude stahování dokončeno, stačí nástroj spustit a instalační proces začne upgradovat váš systém. Pokud si spíše přejete vytvořit spouštěcí USB nebo DVD médium, můžete si ho ve stejném nástroji nechat vytvořit. Díky tomuto médiu máte možnost systém nainstalovat například do virtuálního počítače.

Jaká rizika existují, pokud do termínu neupgradujete?

Pokud neaktualizujete systém před ukončením podpory v roce 2025, váš počítač bude čelit několika rizikům. Za prvé, přijdete o nejnovější funkce systému, aktualizace zabezpečení, opravy a kompatibilitu pro nadcházející funkce a programy. Tento nedostatek aktualizací bude znamenat, že váš systém bude zranitelnější vůči útokům.

Používání zastaralé verze Windows navíc způsobí to, že váš počítač bude náchylnější k nákaze PC viry (malwary), které mohou sledovat vaši aktivitu; počítačovými červy, které mohou poškodit data; ransomwarovým útokům, které mohou za vaše osobní informace požadovat výpalné a podobně.

Navíc po několika letech, kdy podpora systému skončí, mohou i někteří výrobci aplikací pro tuto verzi přestat poskytovat podporu, aktualizace či dokonce je zruší úplně. Vaše aplikace tak budou zranitelnější vůči zneužití zabezpečení, protože nebudete moci aktualizovat na jejich nejnovější verzi.

Pokud hrajete hry, můžete přijít o své oblíbené hry a jakékoli nové hry, které budou představeny v budoucnu. Hry, které používají nástroje proti cheatům, se začínají spoléhat na bezpečnostní funkce Windows 11, aby poskytovaly lepší a poctivější hraní. I když mohou stále fungovat na Windows 10, můžete očekávat, že v blízké budoucnosti bude vyžadováno, aby hráči přešli na Windows 11.

Je možné zůstat u Windows 10 navždy?

Už od pradávna část uživatelů raději zůstávala u stávající oblíbené verze Windows, než aby přešla na novou. Není tak překvapením, že výše uvedená data služby Statcounter ukazují na to, že například 13 % uživatelů stále používá od 14. ledna 2020 nepodporovanou verzi Windows 7. Podobně to platí i pro verze Windows 8 a dokonce i pro tolik dříve oblíbený ikonický Windows XP. Uživatelé v těchto systémech však čelí popsaným významným bezpečnostním rizikům.

Pokud tedy neupgradujete vůbec, nejen že ohrozíte svůj systém, ale také přijdete o nové funkce a bezpečnost. Pokud navíc neprovedete upgrade před koncem podpory Windows 10, respektive do stanoveného termínu, budete možná muset v budoucnu za upgrade zaplatit.

Co když nemůžete na Windows 11 upgradovat?

I to se může stát. Jestliže jste provedli kontrolu PC a zjistili, že nesplňuje podmínky pro upgrade (s tímto omezením si lze však poradit), máte k dispozici pouze několik možností. Buď můžete riskovat rizika, o kterých jsme psali, nebo koupit nový počítač (případně upgradovat část jeho hardwaru).

Poslední možností je zvolit jiný operační systém. Například Linux, nebo Chrome OS – oba jsou bezplatné a nekladou tak vysoké nároky na hardware (jako v případě Windows 11).

A jak vnímáte Windows 11 vy? Upgradovali jste na něj už, váháte, nebo jste se rozhodli pro změnu? A jakou? Dejte vědět v diskuzi.