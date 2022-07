První asistent Googlu, který přinesl revoluční chytré karty, míří do propadliště dějin

Digitální asistenti jsou součástí každodenního života milionů lidí na celém světě. Mezi ty nejznámější pomocníky se řadí Apple Siri, Amazon Alexa, Microsoft Cortana a Google Asistent. Všechna řešení pomohla odpovědět na desítky miliard otázek, odeslat desítky milionů zpráv, nastavit miliardy připomenutí a udělala toho pro nás ještě daleko více. A to vše bez nutnosti používat klávesnici či dotykový displej.

První pokus o osobního inteligentního asistenta společnosti Google se nazýval Google Now. Dokázal odpovědět na dotazy, vytvořit doporučení a provedl akci přenesením požadavků na sadu webových služeb. Kromě zodpovídání uživateli iniciovaných dotazů, Google Now iniciativně přinášel uživatelům informace, o kterých se domníval (na základě jejich vyhledávacích návyků), že by je mohli uvítat.

Zrod Google Now

Služba byla poprvé zahrnuta do Androidu 4.1 (Jelly Bean), který byl vydaný 9. července 2012. Prvním podporovanými zařízeními se staly smartphony Galaxy Nexus společnosti Samsung. Dne 29. dubna 2013 se zrodila i verze pro systém iOS – avšak bez většiny funkcí. Do Chrome, byl Google Now přidán jako aktualizace aplikace vyhledávače Google a později byl přidán i do samotného Google Chrome, konkrétně 24. března 2014.

Časopis Popular Science označil Google Now jako Inovaci roku 2012. Avšak už za pouhých šest let, tedy v roce 2018 byla nahrazena novou službou – Google Asistent, která je hodně podobná Siri (první verzi Apple vydal v roce 2011). Pojďme se však nyní podívat na začátky osobního asistenta Google.

Google Now

Vše na jednom místě a bez vyžádání

Google Now nebyl digitálním asistentem tak, jak dnes podobné služby vnímáme. Byl považován za rozšíření Vyhledávání Google. Úkolem bylo, aby zobrazil informace, které právě teď uživatel ocení. A to bez jakéhokoliv jeho zásahu. Šel na to chytře prostřednictvím chytrých karet. Asistent se spouštěl otevřením aplikace Google nebo speciálním tlačítkem. Prakticky ihned se zobrazily aktuální době relevantní výsledky.

Uveďme si příklad. Dejme tomu, že jste chtěli vyrazit na dovolenou. V doručené poště Gmailu se o tom nacházel potvrzovací e-mail od letecké společnosti. Díky tomu Google Now následně zobrazil příslušné podrobnosti z e-mailu – včetně letenky – v kanálu Chytrých karet Google v den vašeho letu. Podobným způsobem šlo sledovat objednanou zásilku z e-shopu, Google zobrazil sledovací číslo a ukázal její průběh na kartě.

Chytré karty toho však uměly mnohem více než jen číst vaši doručenou poštu v Gmailu. Existovaly také karty založené na umístění. Tak bylo možné získávat tipy na restaurace kde jste se aktuálně nacházeli, informace o událostech, které se tam dějí, předkládány byly informace o stavu vašich investic (např. akcií), kde v okolí zaparkovat, na co se v televizi podívat, a samozřejmě nechyběly informace o počasí, a ještě mnohem více funkcí. Tento koncept byl ve své době považován za revoluční. Se Siri od Apple bylo možné vést zábavné rozhovory, ale Google Now byl užitečný pomocník. Možnost otevřít Chytré karty Google a mít přehled o svém dni bylo něco naprosto inovačního. Blížící se schůzky, časy odjezdů, připomínky narozenin, a ještě mnohem více bylo soustředěno na jednom místě, a to, aniž byste o to museli žádat.

Google Now

Změna musela přijít

Služba Google Now na svou dobu oplývala skvělými funkcemi, a tak není divu, že měla spoustu fanoušků. Trpěla však jedním problémem. Na rozdíl od Apple Siri a Amazon Alexa ji uživatelé nevnímali jako asistenta. Spíše Google Now brali jako technologii. Přece jen název Google Now nebylo jméno, a uživatelé se v případě asistentů cítí více přirozeněji, když ho mohou nazývat jménem než názvem, či snad službou.

Google Now zvládal hlasové vyhledávání, ale nenabízel tolik zábavy ani možností ke konverzaci. V praxi to vypadalo, jako kdybyste Google používali jiným způsobem. A jakkoliv byl koncept cool, ne vždy fungoval. Občas i přes shromážděné zobrazené informace jste potřebovali něco dohledat ručně. Z těchto důvodů Google postupně začal pracovat na jiném řešením. To představil v květnu 2016 a dal mu jméno Google Asistent. Převzal mnoho nápadů, včetně Chytrých karet Google a objevil se přátelský hlas.

Na nějakou dobu byla služba Google Now upozaděna, ale tak trochu se vrátila ve formě zobrazení „Dnes“ v aplikaci Vyhledávání Google. Následně se přejmenovala na Google Assistant Snapshot (česky Snímky) a je součástí Google Asistenta až doteď a stále dělá to, co na začátku. V tomto roce Google však oznámil, že původní koncept trochu odstrčí do pozadí. I nadále budete moci požádat Google Asistenta o všechny informace, které najdete ve Snímcích, ale pouze pokud o to požádáte. Tento krok prakticky znamená, že opěvovaná inovace je neoficiálně mrtvá.

Další hřebíček do rakve přišel od Google Objevit

Ještě tu je jedna služba, o které jsme se nezmínili, ale která měla velký vliv na vývoj Google Now. Zatímco Chytré karty byly dříve dostupné zcela vlevo na domovské obrazovce telefonů Google Pixel a některých dalších zařízeních, dnes se tam nachází Google Discover (Google Objevit).

Google Discover je služba společnosti Google agregující různý obsah. Nabízí články z internetu, o kterých si myslí, že by vás mohly zajímat. Ty tak trochu předkládal i Google Now, ale nebyl to jeho primární cíl. Služba Objevit se stala velmi populární metodou vyhledávání zpráv na telefonech s Androidem i iOS.

Google Discover uživatele dokáže zapojit mnohem efektivněji, než kdykoliv dokázal Google Now, Dnes nebo Snímky. I díky tomu je Google Discover pro Google velmi důležitým produktem. Navíc mu vydělává peníze – zobrazováním relevantní reklamy, vycházející ze sledovaných článků.

Závěrem

Vzestup a pád Google Now je příběhem o tom, jak trochu předběhl dobu, a nakonec musel jít cestou mainstreamovějších alternativ. Asistentka Siri ve své době nebyla tak dobrá jako Google Now, ale uživatelé s ní rádi mluvili. Google si následně uvědomil, že to je cesta, kterou se musí vydat. Proto došlo ke zrodu Google Assistant, a proto dnes po vyslovení „Hej Google“ lze osobní digitální asistentku požádat o pomoc, nebo se s ní jen pobavit.