JPEG slaví 30 let. Proč má různé zkratky a využívá ztrátovou kompresi

Jak JPEG, tak JPG jsou dvě ekvivalentní přípony souborů, odkazující na přesně stejný formát digitálního rastrového obrazu (bitmapu, tvořící mřížku jednotlivých pixelů, které po spojení vytvoří celý obrázek). Jinými slovy, rastrové obrázky jsou sbírkou bezpočtu malých čtverečků (pixelů) barev, z nichž každý je zakódován v určitém odstínu nebo odstínu, který po sestavení vytvoří celý obrázek a dává smysl se na něj dívat.

JPEG je zkratka pro Joint Photographic Experts Group, což je název technologického průmyslového konsorcia, které vytvořilo obrazový formát JPEG, následně široce používaný v digitálních fotoaparátech, chytrých telefonech, počítačích, sociálních sítích a na webu.

Historie formátu JPEG

Formát JPEG vznikl v roce 1992 jako ISO standard a letos mu je 30 let. V té době na většině světových osobních počítačů běžel operační systém Microsoft MS-DOS, který podporoval pouze třípísmenné přípony souborů (což vzešlo ze „zapůjčení“ z operačního systému CP/M), což byl hlavní důvod, proč na platformách MS-DOS a dřívějších systémech Windows získaly JPEG soubory zkrácenou verzi JPG. To operační systémy podobné UNIXu, jako je Mac nebo Linux, limit zobrazit pouze tři znaky pro přípony nikdy neměly. Takže JPEG soubory v nich často nesly příponu JPEG.

Dnes už je situace jiná. Jak operační systém Mac OS, tak Windows bez problémů zvládají dlouhé přípony souborů. Přestože však podstatná část lidí používá Windows tak dlouho, tak jsou již zvyklí ukládat své obrázky jako JPG a možná s tím jen tak nepřestanou. Z tohoto důvodu software pro úpravu fotografií, jako je Adobe Photoshop a GIMP, ukládá všechny obrázky JPEG ve výchozím nastavení do přípony .JPG v systémech Windows i Mac, aby nedošlo k nějakému nedorozumění. Jinými slovy, většina aplikací jak JPEG, tak JPG koncovce rozumí a umí s nimi pracovat a vám může být zcela jedno, zda se některé vaše soubory nacházejí v prvním nebo druhém tvaru či v tom, do něhož ukládáte.

Věděli jste, že JPEG je standardní metoda ztrátové komprese používané pro ukládání digitálních obrázků ve fotorealistické kvalitě. Nejrozšířenější příponou tohoto formátu je kromě .JPEG, .JPG také .JFIF a .JPE.

Mohu převést JPEG na JPG?

Možná vás napadla myšlenka, zda lze a případně jak převést soubory JPEG a JPG. Je to jednoduché. Protože mají přesně stejný formát, není nutná žádná konverze, aby se soubor JPG změnil na JPEG nebo naopak, stačí koncovku pouze přejmenovat.

Pokud máte například soubor s názvem „IMAGE.JPEG“ a chcete raději „IMAGE.JPG“, použijte funkci přejmenování v operačním systému k úpravě názvu souboru „IMAGE.JPEG“ a odstraňte „E“ z přípony „JPEG“. Totéž můžete provést i obráceně a změnit „JPG“ na „JPEG“.

Pokud máte velký počet souborů JPEG nebo JPG, které chcete přejmenovat, můžete tento proces poměrně snadno zautomatizovat jak ve Windows (označte myší více souborů najednou a zvolte Přejmenovat v kontextové nabídce), tak na počítačích s Mac OS. V systému Windows se ještě před tím ujistěte, že jste nejprve zobrazili přípony souborů (v Průzkumníku Windows se přepněte na záložku Zobrazení a zatrhněte volbu Přípony názvů souborů).

Proč právě JPEG

Web bez obrázků by nebyl tím, čím je dnes. Pokud se na něm nacházejí, tak je dobré dbát na to, aby negativně neovlivnily rychlost a výkon stránek při načítání. Proto by všichni, kdo s obrázky v tomto formátu pracují, měli obrázky nějakým způsobem optimalizovat, aby zmenšili velikost souborů a zachovali optimální dobu načítání a uživatelskou přívětivost. Nejlepší vhodnou volbou jsou právě obrázky v JPEGu, metoda ztrátové komprese používaná k zajištění toho, aby používané digitální obrázky byly co nejmenší a rychle se načítaly, když si je někdo chce prohlédnout.

Zde je několik věcí, na které je potřeba pamatovat při ztrátové kompresi:

Velikost souboru komprimovaného obrázku je trvale zmenšena odstraněním nepotřebných (nadbytečných) informací z obrázku

Tím trpí kvalita obrázků, i když se každý snaží pouze o minimální degradaci obrázku – je tedy tak malá, že to průměrný návštěvník webu nepozná.

Během procesu komprese je každý pixel porovnáván s pixely, které jej obklopují, v poměru od 2:1 až po 100:1 (všechny pixely, které jsou stejné jako originál, jsou poté vynechány, protože jsou považovány za nadbytečné).

Ztrátová komprese JPEG se obvykle používá pro fotografie a složité statické obrázky.

Když komprimujete obrázek pomocí ztrátové komprese, určujete kompromis mezi velikostí souboru a kvalitou obrázku (např. menší soubory = horší kvalita obrázku).

Čím více úprav a ukládání jednoho obrázku provedete, tím horší bude kvalita obrázku.

Pokud není provádění ztrátové komprese žádoucí, existuje alternativa: bezeztrátová komprese. Bezztrátová komprese uloží obrázky v jiném formátu. Přestože kvalita obrazu není nikdy obětována, protože nejsou eliminovány žádné informace, vězte, že při bezztrátové kompresi je konečná velikost souboru obrázku vždy větší než při ztrátové kompresi. To může mít za následek jeho pomalejší načítání, a tudíž i samotné webové stránky.

Na druhou stranu formát JPEG není vhodný pro perokresbu, zobrazení textu nebo ikonky, protože kompresní metoda JPEG vytváří v takovém obrazu viditelné a rušivé artefakty. Pro takové účely se většinou používají soubory PNG a GIF. Protože má GIF pouze 8 bitů na pixel, není vhodný pro barevné fotografie, a jak již bylo uvedeno, PNG je možné použít pro ukládání fotografií, ale výsledná velikost souboru je nevhodná pro publikování na webu.

A konečně, JPEG není ideální ani pro obrázky s ostrými hranami, protože barvy se více prolínají, než kdyby byly uloženy ve formátu .PNG, které zobrazují jednotlivé pixely jako kombinaci.

JPG vs JPEG 2000

Možná jste již někdy narazili i na termín JPEG 2000 a divili jste se, co to je. Potom vězte, že JPEG 2000 je systém kódování obrázků vytvořený skupinou Joint Photographic Experts Group v roce 2000, který byl navržen tak, aby byl lepší než již zavedený standard JPEG. Byl navržen tak, aby implementoval bezeztrátovou kompresi na obrázky pomocí pokročilých kompresních technik na diskrétní transformaci vlnové délky.

Uživatelům nabídl způsob, jak optimalizovat obrázky a uložit je jako JPEG, aniž by došlo ke snížení kvality obrázku. Přestože JPEG 2000 má spoustu skvělých funkcí a zdá se být lepším způsobem pro ukládání digitálních obrázků, existují důvody, proč se nestal dominantním. Především jde o mizivou podporu prohlížečů, nekompatibilitu s JPEG, kódování je náročné na CPU, což může zatěžovat servery a zpomalovat práci, a nakonec velké množství webových stránek a fotoaparátů není připraveno s tímto formátem z důvodu nízké podpory pracovat.