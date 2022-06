Microsoft kdysi vyřešil jeden problém monočlánků. Trik se však nevyužívá

Řešení je tak jednoduché, že je až těžké uvěřit, že to někoho nenapadlo už dříve. A kdyby se tak stalo, a navíc to bylo zavedeno do praxe, ušetřilo by to tolik marných či zdlouhavých pokusů vyměnit články po tmě. Každý ví, že články je třeba vkládat určitým způsobem, kvůli správné funkčnosti elektrického obvodu. Malá zařízení používají stejnosměrný proud (DC), kde je tok elektřiny konstantní a v jednom směru. Existuje několik důvodů, proč jsou malá zařízení navržena pro práci se stejnosměrným proudem a nemohou používat střídavý proud (AC), který se naopak běžně využívá v elektrické rozvodné síti – a jeden z těchto důvodů souvisí s principy fungování samotného článku či baterie.

Články nemohou „ukládat energii“ v AC – funguje to pouze v DC konfiguraci. Z ekonomického a efektivního hlediska potom nedává ani smysl převádět stejnosměrný proud na střídavý. Proto se zůstalo u DC. Navíc většina přenosných zařízení využívající monočlánky pracuje se stejnosměrným proudem. Takže to znamená, že v případě stejnosměrného proudu je zapotřebí zajistit správnou polaritu – články musejí být vkládány určitým způsobem. Kladný pól na jeden konec a záporný pól na druhý. Jinými slovy, pokud se článek vloží nesprávným směrem, tak zařízení nebude fungovat.

Princip fungování InstaLoad

InstaLoad to vyřešil velmi jednoduchým způsobem

Společnost Microsoft přišla už před více než deseti lety na pomoc se systémem InstaLoad. Což je způsob, jak připojit články do zařízení tak, aby napájení probíhalo bez ohledu na to, jak jsou monočlánky vloženy. Řešení se našlo v úpravě vedení a přizpůsobení prostoru pro články tak, aby každý konec měl kladný a záporný kontakt. Rozteč těchto kontaktů určuje, zda bude připojena „kladná“, nebo „záporná“ část článku.

Popis InstaLoad

Pokud se podíváte na článek, plochý konec funguje jako záporný pól a konec s hrotem slouží jako kladný pól. Obě strany konektoru InstaLoad však vypadají stejně. Plochá záporná svorka se spojí s plochým kontaktem ve tvaru C, zatímco druhý kontakt, určený ke spojení s vyčnívající kladnou svorkou, se posune dozadu. Výsledkem toho je, že každý monočlánek – ať se vloží tak, nebo opačně – je vždy připojen správně a energie teče, jak potřebujeme.

Princip fungování InstaLoad

Microsoft tvrdí, že tento systém funguje se všemi běžnými typy vyměnitelných monočlánků, včetně článků velikosti CR123, AA, AAA, C nebo D. InstaLoad samozřejmě funguje i s dobíjecími akumulátory. To je vše hezké, nicméně tento systém si Microsoft patentoval již v roce 2010, ale my jsme i přesto posledních 12 let strávili nutností dávat pozor na to, jakým způsobem vkládáme články do zařízení. Jak je to jen možné? O vyřešení této nepříjemnosti přitom většina lidí dodnes ani neslyšela. Ptáte se proč?

Proč se řešení nepoužívá?

Systém InstaLoad se přes zřejmé výhody přesto neuchytil. A mohou za to jako většinou peníze. Microsoft si řešení nechal patentovat, a pokud ho někdo chce použít, musí uhradit odpovídající licenční poplatky. Jde o běžný postup, pokud někdo něco vynalezne – celá řada firem to tak dělá. Avšak v případě InstaLoadu to jaksi finančně nevychází. Respektive smlouvy, licence, samotná výroba nového řešení pro uložení monočlánků atd. něco stojí a v porovnání se standardním řešením by to znamenalo takové navýšení ceny za zařízení, které by nový způsob používalo, že by si lidé raději koupili to bez něj a dále trpěli nutností správně vkládat články.

Konfigurace InstaLoadu

Přidáním systému InstaLoad tak dojde nejen ke zvýšení výrobních nákladů společnosti vyrábějící například levná rádia nebo svítilny, ale dokonce by z důvodu navýšení výrobních nákladů a řešení složitosti designu mohlo dojít až do bodu, kdy je skoro lepší použít interní, tedy zabudovaný nabíjecí akumulátor.

Naděje však stále existuje

Z toho všeho vychází, že pokud by se mělo řešení InstaLoad přece jen v praxi objevit, muselo by se něco změnit. Asi tím nejlehčím je uvolnit pravidla pro poplatky za využití tohoto systému. Tak by se mohlo konečně začít v mnohem větší míře využívat.

Pokud by Microsoft třeba nevyžadoval poplatky a místo toho mu třeba stačilo, že by výrobci použili jeho logo někde v bateriovém prostoru, bylo by to možná efektivní řešení, které by uspokojilo všechny. Je totiž zapotřebí uvědomit si, že do dnešní doby InstaLoad nevyužívá téměř žádné zařízení, a Microsoft by tak na něm netratil.

Jsou tu však další překážky

Změna zní dobře, nicméně i tak by nebylo jisté, zda by se něco přece jen změnilo. Po InstaLoadu je již více než deset let téměř ticho. Ke všemu je více než zarážející, že ho nepoužívá ani samotný Microsoft (ve svých vlastních zařízeních). InstaLoad navrhl jako jednoduché řešení, takže pro zařízení by přece nemělo představovat nikterak velké nálady navíc. Pokud ho tak nebude používat ani Microsoft, proč by měl někdo jiný?

A co vy? Uvítali byste systém InstaLoad, nebo vám je to jedno? Dejte vědět v diskusi.