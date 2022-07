Pokud vám došly síťové porty na routeru, vyzkoušejte přepínač

Router je zařízení, které spoluvytváří počítačovou síť. Mezi sebou propojuje počítače a další zařízení. V případě domácností je také často jakýmsi pomyslným vstupním bodem pro připojení k internetu – dost často v sobě kombinuje i modem, do kterého se připojuje kabel od internetu.

Router se tak nachází v domácnostech připojených k internetu. Obvykle se v nich vyskytuje v jednom kuse a stačí to. Zatímco ve většině případů se k němu uživatelé připojují bezdrátově (prostřednictvím wi-fi), kabelové připojení je mnohem lepší volbou. I proto je vhodnější PC, NAS, TV, herní konzoli, kamery atd. připojit kabelem. Háček však nastane tehdy, když zjistíme, že portů je málo, většina domácích routerů má jen hrst portů (obvykle od jednoho do pěti). Budete-li potřebovat další, je potřeba zapojit další síťový prvek.

Router se dvěma porty

Přidejte porty prostřednictvím switche

Přidání dalších portů není zas až tak složitá věc. Avšak musí se dodržet určitá pravidla a zvážit několik věcí. Asi nejsnadnějším způsobem je použít nějaký vhodný síťový přepínač (switch). Tento přepínač se připojí na libovolný port routeru a do jeho portů lze potom připojit další zařízení. Do routeru přitom lze připojit i více než jeden síťový přepínač. Ale z hlediska investic, výdajů za elektřinu a následnou správu zařízení je efektivnější využít jeden, který disponuje více porty.

Switche jich mohou mít různý počet. Třeba od pět až po desítky (i 50). Od počtu portů se potom odvíjí i cena switche a také spotřeba elektrické energie. Mimochodem, k rozšíření počtu portu lze použít i další router (vhodná možnost, pokud máte nějaký zbytečný). Z ekonomického hlediska a také proto, že získáte nejčastěji jeden až čtyři porty, to však moc nedává smysl. Levné síťové přepínače přitom lze pořídit i od 200 Kč. Router pro tento účel nemá smysl kupovat, ceny routerů, které by počtem portů mohly konkurovat switchům, začínají kolem 900 Kč.

Switchů existuje několik druhů, pro osobní, ale i profesionální použití.

Upozorňujeme, že při zapojování switche ke stávajícímu routeru, je zapotřebí myslet na to, že přijdete jak o jeden port na switchi, tak routeru. To znamená, že přepínač, který má pět portů, vám poskytne pouze čtyři další porty, do kterých můžete připojit požadovaná zařízení.

Co je zapotřebí vědět

Ethernetové přepínače fungují tak, že sdílí dostupnou šířku pásma portu od routeru, do kterého jsou zapojeny. Pokud má váš router tedy gigabitové ethernetové porty a koupíte si síťový přepínač, který má osm dalších portů, tak gigabitová šířka pásma portu z routeru bude rozdělena mezi těchto osm portů. Jinými slovy, pokud všechna zařízení připojená ve switchi začnou komunikovat přes router, tak jejich maximální současná přenosová rychlost může dosáhnout gigabajt za sekundu (neplatí v případě, pokud budou komunikovat mezi sebou, tedy ne přes router).

Na to navazuje pojem přepínací kapacita, která udává množství gigabajtů, které je switch schopný přepnout za jednu sekundu na všech portech v obou směrech. Výkonnější switche mají svou přepínací kapacitu někde kolem 10 Gbps, takže zvládnou i přenos velkých dat bez většího čekání. Samozřejmě platí, že přepínací kapacita by měla být úměrná počtu portů a přenosové rychlosti, aby byla schopná zvládnou i vytížení všech portů. Například switch s 16 porty by měl mít přepínací kapacitu 32 Gbps.

Switch s několika desítkami portů

Switche mají řadu vychytávek

Výhodou však je to, že síťové přepínače umožňují nastavovat různé parametry. To je i příklad prioritizace portů. Ty se uplatní v případě, kdy všechna zařízení komunikují a přepínací kapacita switche je zaplněna. Potom lze určit, které porty budou mít vyšší prioritu – komunikovat vždy rychleji než ostatní.

Co se rychlosti a přepínací kapacity týče, zde je zapotřebí zvážit, co do čeho bude zapojeno. Pomalá zařízení jako tiskárna či notebook na surfování nebudou moc náročná na přenos dat, avšak herní počítač nebo TV, která přehrává filmy z NASu, a to v rozlišení 4K, by se o přenosovou rychlost na switchi, respektive routeru již musely dělit. Proto je z hlediska využitelnosti kapacity lepší, když herní PC umístíte třeba na port switche a TV a NAS potom přímo na porty routeru.

Ale pozor, z důvodu případného snížení přenosové rychlosti se nedoporučuje už na jeden switch připojovat další, abychom získali další volné porty. Druhý či další switch by se měl připojovat přímo na router. Většina routerů by již měla mít gigabitové ethernetové porty a některé nabízejí až 10Gb síť. Pokud tak preferujete připojení právě kabelem, nepřipojujte nejvíce datově náročná zařízení na jeden switch.

Přepínač se přitom nemusí nacházet ve stejné místnosti jako router. Jejich výhoda spočívá i v tom, že mohou poskytnout místnosti další porty, aniž byste museli router přemístit z jeho obvyklého místa. Stačí použít prodlužovací síťový kabel. Pokud to nejde, třeba ho nemůžete skrýt, lze si vypomoci powerline adaptérem (speciální zařízení určené pro elektrickou zásuvku, které přenáší data). Toto zařízení není však moc vhodné pro switch, protože rychlost přenosu dat je velmi omezená. Tato možnost se doporučuje pro připojení třeba jednoho méně datově náročného zařízení tam, kde není kabel a ani wi-fi signál možný. A to ještě musí splnit hodně věcí.

Switche mají i řadu dalších vychytávek. Například mohou umět PoE, tedy napájet zařízení typu IP kamery nebo ho monitorovat a vzdáleně komplet spravovat. Zde záleží na tom, co opravdu využijete, protože zařízení s více funkcemi jsou samozřejmě dražší. Stačí-li vám získat další port, potom tyto funkce nemusíte mít a v případě výběru switche za ně nemusíte utrácet.

Co routeru ani přepínači nedělat

Router je nepochybně nezbytným zařízením pro dobré připojení k internetu. Switch potom takové, které vytvoří větší domácí síť prostřednictvím portů. Existuje mnoho zařízení s různými funkcemi, které umožňují zvýšit rychlost a zlepšit celkový výkon domácí sítě. Kromě toho je však nutné počítat s tím, že těmto zařízením by mělo být umožněna výměna vzduchu. Přehřátí totiž může ovlivnit jejich provoz.

Kromě ztráty rychlosti přenosu dat však může z důvodu vysokých teplot dojít ke zkrácení jeho životnosti. Proto je nedávejte blízko oken, především tam, kde na ně dopadá přímý sluneční svit. Chybou je také dávat je na teplá místa – vedle sporáku, trouby, televize, počítače apod. Zařízení by se neměla ani zakrývat, protože jsou vybavena otvory pro odvod tepla, a pokud jsou zakryta, tak neplní svoji funkčnost. A samozřejmě je zapotřebí je pravidelně zbavovat prachu, který může za to, že se opět zbytečně více zahřívají.