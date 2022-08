Ve vedrech trpí i počítače. Pět rad, jak prodloužit jejich životnost

Prakticky všechnu elektřinu, kterou počítač spotřebuje, promění v odpadní teplo, jež je potřeba od citlivých čipů odvést pryč. Při běžné pokojové teplotě to není problém, ale pokud číslo na interiérovém teploměru začíná trojkou, je dobré zpozornět.

Tím hlavním je zabezpečit jim dostatek vzduchu, který mohou ventilátory systémem prohnat. Notebook rozhodně nepoložte na deku nebo peřinu, ale na pevnou podložku, která neucpe ventilační otvory a umožní proudění vzduchu. Desktop je lepší netrápit v uzavřené sekci stolu, ale nechat jej venku tak, aby měl zepředu, zezadu a shora dostatek prostoru pro proudění vzduchu. Neměl by stát přímo na koberci, některé stroje mají i spodní nádech, který není radno ucpat.

1. Nastavení vhodného schématu

Operační systém Windows obsahuje hned několik možností, jak zamezit počítači, na kterém pracuje, aby se přehřál. První se vyskytují už na úrovni hardwaru – díky zabudovaným obvodům. V případě softwaru, tedy ve Windows, to je funkce pro nastavení napájení, prostřednictvím přizpůsobení schématu napájení – chytrým způsobem se stará o řízení energetické spotřeby a výkon počítače. Ve výchozím nastavení systém používá tzv. „rovnovážný“ režim. Ten je zodpovědný za automatické přizpůsobení výkonu podle potřeb počítače. Uživatelé, kteří chtějí, aby jim počítač fungoval naplno, často volí jiný plán, například „vysoký výkon“.

Pokud během vlny veder chcete předejít problémům, nejlepší, co můžeme udělat, je zvolit schéma „rovnováha“. V případě menšího zatížení počítače totiž automaticky omezuje jeho výkon, čímž se šetří elektřinou, což se samozřejmě promítá do generování menšího tepla. Je jasné, že počítač bude pracovat trochu pomaleji, ale vyhne se problémům. Nastavení najdete v sekci Ovládací panely, kde zvolte Možnosti napájení a vyberte schéma Rovnováha.

Změna schématu napájení PC ve Windows

2. Zrychlete ventilátory

Nikdo z nás nechce, aby počítače produkovaly zbytečný hluk. A už vůbec ne ten vycházející z ventilátorů. Chceme, aby pracoval co možná nejtišeji. V zimě nebo v běžných podmínkách s tím většinou není problém. Ale v létě, zvláště během vlny veder, to je někdy potřeba skousnout. Stejně jako my, tak i počítač se při vyšších teplotách a také při náročných úlohách zapotí, a tudíž se logicky potřebuje chladit. Proto automaticky dochází ke zvyšování počtu otáček ventilátoru, a tím samozřejmě ke zvýšení hladiny hluku, který vyluzují.

Kromě možnosti nechat vše na systému existuje možnost, kdy otáčky ventilátorů můžete řídit sami. A tak například v případě potřeby nastavit nejvyšší možné – nezávisle na tom, zda by tak učinil sám systém. Provést to lze několika způsoby – v BIOSu, speciálními aplikacemi dodanými s PC nebo programy třetích stran, jako jsou například SpeedFan , NoteBook Fan Control nebo HWMonitor.

Aplikace SpeedFan pro řízení otáček ventilátorů

3. Nezatěžujte počítač

Počítač produkuje méně tepla, když po něm nechceme žádné velké výkony, tedy když si prohlížíme webové stránky nebo čteme došlou poštu v Outlooku či sledujeme film, a naopak více, když využíváme jeho plného výkonu – při hraní her, práci s grafikou nebo videem.

Proto, aby počítač netrpěl během teplých dnů, je vhodné vyhnout se používání náročných programů nebo činností a odložit je třeba na večer nebo noc.

Při práci je vhodné také uzavřít všechny aktuálně nepotřebné aplikace. Každá totiž potřebuje pro svůj chod nějaké systémové prostředky, čímž zatěžuje počítač.

4. Pokud PC nepoužíváte, vypněte ho

Windows nabízí několik režimů, do kterých počítač přepíná v případě, že není využit. Po uplynutí nastavené doby ho tak například uspí, hibernuje nebo zcela vypne. Pokud na počítači nepracujete neustále, tak nemusí běžet zbytečně – ani těch několik desítek minut, než se sám přepne do úspornějšího režimu. Každá minuta, kdy je PC v provozu, totiž znamená zbytečné generování tepla, které se hromadí v místnosti a nadále ovlivňuje stav počítače. Na druhou stranu, časté vypínání a zapínání (a tedy i kolísání teplot) hardware počítače zatěžuje, takže si musíte vybrat mezi dvěma zly.

Režimu vypnutí PC s Windows 11

5. Udržujte PC bez nánosů

Jak pravý české přísloví – čistota je půl zdraví. Pro počítače to v přeneseném slova smyslu platí taky. Zejména pokud je vnitřek počítače zanesen, nachází se v něm usedlý prach, potom jeho komponenty nemohou odvádět teplo tak, jak by měly. Účinným odvodem tepla dochází k ochlazování počítače, a proto by pravidelně měl být čištěn – zbaven nánosů prachu. Vhodné je tak stlačeným vzduchem vyfoukat, nebo v nouzi opatrně na nízký výkon vysát jeho vnitřek, ventilátory a průduchy. V případě notebooků zbavit nečistoto alespoň otvory odkud proudí vzduch (u starších modelů je dobré hlubší očistu svěřit servisu).

A opakujeme, v žádném případě, a v horkých dnech obzvlášť, nezakrývejte ventilační otvory. Zabráníte sice proudění teplého vzduchu do místnosti, avšak dojde rychle k přehřátí PC. V tom lepším se aktivací ochrany vypne, v tom horším případě se přehřeje nějaká součástka. Radno není ani zapomínat na to, že když si položíte notebook na klín, tak si můžete některé oblasti nepříjemně přehřát, a navíc omezit potřebné proudění vzduchu skrze chladiče notebooku.