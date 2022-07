KOMENTÁŘ: Technologie nám pomáhají, ale mohou svou svatozář i ztrácet

Podle studie Edelman’s Trust Barometer 2021 důvěra v technologie celosvětově klesla o 6 bodů (na 70 ze 100). V průzkumu respondenti uváděli, že čím dál tím více pro ně znamená výroba, zdravotnictví, potravinový a nápojový průmysl či vzdělání (od technologií jsou vzdálené už pouze dva body). Co za to může? Co se technologiím a technologickému průmyslu podařilo a co je potřeba zlepšit? A jsou pro nás technologie dobré, nebo špatné?