Končí ikonický i kontroverzní prohlížeč společnosti Microsoft

Je to skoro až s podivem, ale Internet Explorer (IE) společnosti Microsoft stále žije. Přestože ho většina uživatelů už nepoužívá možná pěkných pár let, stále je přítomen v operačních systémech Windows. Pokud snad patříte k těm, kteří na něj nedají dopustit či jsou na něm z nějakého důvodu závislí, máme pro vás špatnou zprávu. Microsoft oficiálně jeho podporu ukončí 15. června 2022, a tím je prakticky zakončen jeho životní cyklus. Další používání IE se tedy nedoporučuje.

Informace o historii a verzích IE najdete v české Wikipedii

Redmondský softwarový obr se k tomuto kroku připravoval roky. Přitom právě IE byl jeden z průkopníků internetu. Splnil svůj účel a již nemůže pokračovat ve své cestě. Internetový prohlížeč se v posledních letech stal pro společnost přítěží, zejména s ohledem na stovky děr v programovém kódu, které aktuálně obsahuje a bylo by nutné je opravit, než by bylo možné ho dále používat.

Život legendy

Internet Explorer se poprvé na trhu objevil 16. srpna 1995, tedy před více než 26 lety, jako konkurence browseru Netscape Navigator používaného k surfování na začínajícím World Wide Webu. Jeho nejnovější a zároveň poslední verze, Internet Explorer 11, vyšla už před devíti lety, tedy v roce 2013.

V posledních letech v ní byly provedeny jen velmi malé změny, s výjimkou vydání kritických oprav chyb. Mezi tím Microsoft připravil a vydal moderní browser. Edge se stal náhradu a mladší prohlížeč přijímal uprchlé IE uživatele. Ne všichni však měli zájem o migraci. Důvodů bylo několik.

Pokud pomineme nostalgii, tak je to skutečnost, že nemohli a možná stále nemohou. Tím máme na mysli nekompatibilitu s používanými aplikacemi, respektive systémy. Je pravdou, že toto se týká především firemních zákazníků, ale neznamená to, že i běžní uživatelé nepoužívají nějakou online službu, která je primárně navržena pro použití v IE.

Některé služby jsou tak hluboce svázány s prohlížečem, že odtrhnout se od něj není zkrátka tak jednoduché. Proto vývojáři museli už po ohlášení ukončení podpory IE (Microsoft tak udělal loni v květnu) začít pracovat na nápravě. Může jít o webové stránky, interní portál atd.

Technické vysvětlení toho, proč IE končí

Nastal čas přejít na Microsoft Edge

Pokud přece jen vývojáři nestihli předělat své systémy, je tu ještě záchranná brzda, jež se ukrývá v podobě nového browseru Edge. Nejde o záskok pro Internet Explorer, ale tento moderní internetový prohlížeč disponuje režimem IE, který usnadní používání webových stránek, které jsou absolutně závislé pouze na IE.

To však neznamená, že by organizace měly otálet s migrací svých systémů, ale spíše je to pomoc při jejich definitivním převodu do nové éry. Každopádně, tento režim bude v Edge podporován minimálně do roku 2029, což dává webovým vývojářům dalších osm let na modernizaci starších aplikací a případně odstranění potřeby režimu IE.

Edge

S prohlížečem Microsoft Edge tak lze získat výhodu duálního enginu, který podporuje starší i moderní weby. Edge je jediný browser se zabudovanou kompatibilitou pro starší webové stránky a aplikace založené na IE, včetně podpory funkcí, jako jsou ovládací prvky ActiveX. Microsoft Edge je postaven na projektu Chromium, technologii, která pohání mnoho dnešních prohlížečů, což znamená, že má plnou podporu na moderních webech.

Edge je oproti IE technicky lépe navržen a připraven. Tento flexibilní browser splňující nejnovější webové standardy a bezpečnostní opatření bývá někdy kritizován za to, že programátoři ho přímo neúnavně napěchovávají všelijakými funkcemi. To z něj vytváří „nabobtnalý kus softwaru“, který se může stát nejen méně ovladatelným, ale také zranitelnějším vůči potenciálním útokům. Mnohem lepší by bylo, kdyby užitečné funkce, které se objevují, byly dostupné formou doplňků. Tímto tempem je jen otázkou času, než Edge dožene svého předchůdce, pokud Microsoft nezavelí ke změně.

Edge

Jak povolit režim IE v Edge

Budete-li potřebovat režim IE použít, potom ho musíte nejdříve povolit. Prvním předpokladem, jak toho docílit, je mít ve Windows nainstalovaný Edge. Následně browser spusťte a do adresního řádku zadejte příkaz „edge://settings/defaultbrowser“. Otevře se nastavení, pak přepněte přepínač Povolit opětovné načtení webů v režimu prohlížeče Internet Explorer do polohy Povolit. O řádek výše si můžete ještě zvolit, kdy chcete spouštět weby v režimu IE, včetně Vždy. Po provedených změnách budete muset restartovat prohlížeč.

Aktivace režimu IE v Edge

Z tohoto důvodu aplikace Internet Explorer ani po 15. červnu 2022 nebude z Windows odstraněna, její soubory jsou totiž pro chod IE režimu vyžadovány. Místo spuštění IE však dojde k načtení Edge. A je nutné dodat, že Microsoft Edge bude v budoucnu jediným prohlížečem společnosti Microsoft.

Když něco končí, něco nového začíná

Trend je jasný. Podíl využití Internet Exploreru dlouhodobě klesá, Edge naopak stoupá. Podle dat Statcounter IE v celosvětovém podílu na trhu s desktopovými browsery v dubnu dosáhl pouze 2,44 %. Naopak Edge s 10,07 % se v dubnu poprvé dostal na druhou příčku, a tak překonal do té doby vedoucí Safari. Pozice jedničky zatím stále patří Chromu s 66,58 %. Bude zajímavé sledovat, kam zatím do této doby nerozhodnutí uživatelé IE budou migrovat a jak se to dále projeví ve statistikách.