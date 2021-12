Konec jedné éry. Poslechněte si končící vysílání na šedesátiletém rádiu

Na středních vlnách se na českém území vysílá od roku 1931. Tehdy to byla stanice Praha na frekvenci 617 kHz, později se přemístila na 638 kHz a v roce 1978 na 639 kHz, kde ji v podobě stanice Český rozhlas Dvojka naladíte dodnes. Příležitostí již ale mnoho nebude, s koncem roku vysílání stanic Českého rozhlasu na středních vlnách skončí.

Pro ty, kdo doma již přijímač pro střední vlny nemají, jsme připravili malou ochutnávku – záznam příjmu na elektronkovém rádiu Tesla Maestro z roku 1959. Rádio je v původním stavu, zhruba před třemi lety se mu dostalo údržby, především v podobě výměny vadných součástek a seřízení všech obvodů v Retro-radio servisu.

Před přijímač jsme postavili mikrofon Sennheiser Evolution 865, ze kterého signál putoval do zvukové karty Steinberg UR242 a odtud do počítače. V domě jsem se snažil povypínal moderní spotřebiče s pulzními zdroji a omezit tak rušení příjmu, ke kterému jsou střední vlny docela náchylné.

Připomeňme, že zvuková kvalita AM vysílání je v jednadvacátém století horší, než tomu bylo v době jeho největší slávy. Jednak se začalo dodržovat 4,5kHz omezení šířky pásma (v Československu byl nastaven dvojnásobek), jednak se kvůli zlepšení dálkového příjmu při nižším vysílacím výkonu používá mnohem razantnější komprese zvuku.

Pro srovnání zvukové kvality vysílání na konci videa přepneme na klasické VKV/FM vysílání. To na českém území mimochodem začalo ve stejném roce, jako bylo vyrobeno rádio ve videu. Tehdy se však ve východním bloku vysílalo v pásmu OIRT (66 až 73 MHz), aby nebyl možný příjem „západních stanic“. Ty vysílaly v dnes standardním pásmu CCIR (87,5 až 108 MHz), příjem nám tak umožnil VKV konvertor, který přijímané frekvence posouvá tak, aby je stařičký superhet mohl naladit a přehrát.

Zajímá vás, odkud do rádia vysílání přilétlo? To si můžete prohlédnout v reportáži V pátek naposledy. Podívejte se s námi do končícího AM vysílače Liblice.