Nejlepší televizor do ložnice nemá tlačítko Pornhub, nabízí však jiné funkce

Když jsem v redakci nadhodil téma chystané recenze, tedy nejlepší televizor do ložnice, kolegové okamžitě reagovali: „Takže na dálkovém ovladači jsou jen tlačítka Pornhub, Redtube a hlasitost?“

Ne, neuhodli. Já tak tituloval televizor Philips The One 58PUS8506, který vás pomocí ambientního osvětlení a reprodukovaných zvuků pomůže ukolébat ke spánku, pomocí osvětlení a hudby naopak ve zvolený čas probudit a i s vypnutou obrazovku jím můžete barevně naladit atmosféru pokoje. Umí to celý lineup televizorů TP Vision / Philips s Androidem z roku 2021 (novější zatím nejsou).