Takováto sluchátka jste v uších určitě neměli. Test unikátních LinkBuds

Jsou to sluchátka pro ty, co chtějí ze sluchátek poslouchat, ale nechtějí mít jimi ucpané uši. Co se nechtějí izolovat od ruchů a hovorů v okolí, ale zároveň chtějí slyšet i hlas nebo hudbu z nějakého elektronického zdroje. Vyzkoušeli jsme neobyčejná Sony LinkBuds.