Volejbalisté Zlína skládají těžce kádr, veteráni jsou v nejistotě

„Nejsme v komfortní situaci, abychom podepisovali dvanáct třináct profesionálních smluv,“ pronesl šéf klubu a hlavní trenér áčka Roman Macek.



Ještě před předčasným ukončením sezony kvůli šíření nemoci covid19 podepsali ve Zlíně vylepšené kontrakty klíčoví hráči nastupující generace – smečař Dan Čech, nahrávač Radim Šulc a univerzál Jiří Adamec. „Pokud jsme je chtěli udržet, museli jsme vyrovnat nabídky konkurence,“ přiznal Macek, že musel přitlačit na gáži.

Jenže pak přišla krize okolo nového typu koronaviru, která dopadla tvrdě také na sportovní kluby. Zlín, který po jednoroční pauze postoupil do předkola play off, tak například přišel o statisíce korun, které mu měl přinést nový reklamní partner. „Ještě jsme nebyli schopni finančně vyplatit tuhle sezonu, ale už máme skládat rozpočet na novou. Jednání s partnery nejsou v této době jednoduchá,“ poznamenal Macek. „Rozpočet dáme dohromady, ale je tam hodně ale,“ dodal.

Z tria zkušených hráčů se klub dohodl na nové smlouvě Vojtěch Navláčil, který léta tvoří ve Zlíně blokařskou dvojici s Čechmánkem.

„Máme zájem se domluvit. Je to plnohodnotný hráč, ale rozpočet není nafukovací. Michalovi jsem řekl, že ho nikdo nevyhání, ale musí mi dát čas, abych sehnal peníze. Čeká nás další kolo jednání,“ nastínil Macek.

To platí také pro Vašíčka, který se po návratu z Francie věnoval tři sezony plně volejbalu, nově ho ale chce kombinovat s civilním zaměstnáním. „Domluva je komplikovanější,“ připustil Macek.

A pokud by se obě strany nedohodly? „Bez Vašíčka bychom měli tři smečaře, se kterými počítáme do základu,“ zmínil Macek trio Čech, Motyčka, Kozak. „Případným čtvrtým by byl někdo z mladých.“

Po rozvolnění protiepidemických restrikcí se volejbalisté Zlína vrátili v květnu do přípravy. „Využívali jsme skupinové tréninky ve venkovním areálu u přehrady, abychom pak mohli přejít do haly,“ uvedl Macek.

Do té se hráči přesunou od pondělí. Po tradičním červencovém volnu se sejdou k hlavní přípravě na začátku druhého měsíce letních prázdnin. „Od srpna všem běží hráčské smlouvy,“ doplnil Macek.

V jakém složení vstoupí volejbalisté Fatry do extraligy, se teprve ukáže.