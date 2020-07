Zlínský smečař Vašíček: Novou práci bych kvůli volejbalu nerad opustil

„Jsme domluvení tak, že sezonu začnu ve Starém Městě a ke konci roku se vrátím do Zlína,“ prozradil Vašíček.

Takhle jste si to ale původně nenaplánoval, že?

Předběžně jsme byli domluvení, že budu hrát při práci extraligu ve Zlíně, ale kvůli koronaviru se to pokazilo. Nebudu mít tolik času trénovat, prostor ve Zlíně dostanou mladší kluci a ve Starém Městě se udržím v herním režimu.

Jaké zaměstnání jste si našel?

Pracuji jako IT tester. Je to pro mě pohodová práce, druhý koníček. Přeskakuji z jednoho koníčku do druhého. Už v loňské sezoně jsem s tím koketoval, protože jsem potřeboval něco stabilnějšího do budoucna. Plánujeme stavět dům a pro banky je dnes výhodnější, když je člověk zaměstnaný, než když je podnikatel. Korona moje rozhodnutí uspíšila.

Ještě vám není třicet. Nekončíte brzy?

Nedokážu si moc představit, že v pětatřiceti nebo čtyřiceti si budu hledat práci. Není to snadné. Mám štěstí, že dělám v oboru, ve kterém je málo lidí a pohybuji se v něm po celý život.

Nebude vám chybět extraligový kolotoč?

Volný čas v karanténě jsem si náramně užil s rodinou. Zatím mi volejbal nechybí. Připravuji se individuálně v Uherském Brodu se starými pány, se kterými trénoval ještě můj otec.

Takže s kariérou profesionálního volejbalisty jste už napořád sekl?

Nemůžu vyloučit, že se k tomu vrátím, ale práci, kterou mám, bych nerad opouštěl kvůli volejbalu. Časem to můžu lépe skloubit a mít více času na volejbal. Dělat dvě věci naplno nejde úplně dobře. Většinou jednu člověk šidí. Je lepší se soustředit na hlavní činnost.

Návrat do Starého Města byl logickou volbou, že?

Tam nastartovali moji extraligovou kariéru. Tam jsem dostal šanci, za to jsem jim vděčný a budu se snažit jim to oplatit a pomoct jim v první části sezony.

Jak hodnotíte loňskou sezonu, kterou násilně ukončil koronavirus?

Začátek byl velmi slabý, ale na přelomu roku měla naše forma stoupající tendenci. Hráli jsme čím dál tím lépe, stabilizovali jsme sestavu. Měli jsme více hráčů, kteří mohli pomoct. Měli jsme velkou šanci postoupit z předkola dále. Mrzí to, škoda že se soutěž nedohrála. Ale v pauze to každý už skousl a těší se na další sezonu.