Volejbalisty Zlína prověří před startem sezony až domácí turnaj

To ještě netušil, že karanténa byla čerstvě uvalená také na České Budějovice, s nimiž se má Fatra střetnout v úvodním kole. Vedení soutěže duel prozatím přeložilo z 19. na 24. září.

Zlínským volejbalistům se trablům s koronavirem zatím daří - až na jednu výjimku - úspěšně vyhýbat. Jeden z hráčů byl totiž pozitivně testovaný ještě před startem společné přípravy, do níž se záhy zapojil.

Covid-19 nicméně přípravu Zlína přece jen naboural. Minulý týden musel vynechat turnaj v Litomyšli.

„Měl to být jeden z nejkvalitnějších turnajů přípravy v hale. Ale všechno zlé je pro něco dobré, protože bychom tam jeli stejně bez tří hráčů základní sestavy,“ poznamenal Macek.

Na domácí turnaj by už ale měli být smečař Daniel Čech, univerzál Jiří Adamec i blokař Vojtěch Navláčil fit.

Před opožděným vstupem do extraligy se Zlín utká s českou juniorskou reprezentací do 20 let chystající se na domácí Euro, rakouským Sokolem Vídeň a slovenskou Myjavou.

„Složení turnaje máme naplánované dlouhodobě dopředu a zatím nikdo nevypadl,“ klepe Macek obrazně na dřevo.

Pikantní bude především zápas proti české reprezentaci, kterou trénuje Mackův klubový kolega Přemysl Obdržálek. Než se vrátí ke svým povinnostem ve Zlíně, vede Macek přípravu extraligového mužstva sám.

„V srpnu jsme s nimi prohráli 1:3, ale to jsme nastoupili v kombinované sestavě,“ těší se Macek na odvetu.