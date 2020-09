Volejbalisté Českých Budějovic zmeškají kvůli koronaviru start extraligy

V úterý měli v Českých Budějovicích prvního pozitivně testovaného hráče na koronavirus a zrušili v tomto týdnu tři naplánované přípravné zápasy. Následné středeční testování odhalilo několik dalších případů nákazy v mužstvu.

Mužská i ženská extraliga mají začít v sobotu 19. září. Minulý ročník soutěží byl kvůli koronaviru předčasně ukončen a tituly nebyly uděleny.

Část týmu s pozitivním výsledkem musí podstoupit karanténu s trváním do 19. září, kdy startuje extraliga, než se bude moci znovu zapojit do tréninku. Negativně testovaným potrvá karanténa do 14. září, poté podstoupí další test.

„Nemoc má u všech mírný průběh, takže bychom měli být na začátku sezony připraveni v plné síle. Rád bych poděkoval Zlínu za vstřícnost při přeložení utkání. Pokud si takto budou nápomocny všechny extraligové kluby, věřím, že sezona nebude ohrožena,“ řekl generální manažer Robert Mifka.

Duel Zlína a Jihostroje je aktuálně podle vedoucího soutěží Ivana Ira z volejbalového svazu jediný, který se překládá. „Zatím ano, ale jak říkal Švejk: situace na bojišti se vyvíjí každým okamžikem. Víc k tomu říct nelze,“ podotkl Iro.