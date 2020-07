Kapitán Čechmánek: Nabídku od Zlína jsem dostal, ale mám lepší

„Stanovil jsem si nějaké podmínky, a když je nedostanu, tak to vzdám a budu žít běžný život,“ přiznal odchovanec zlínského klubu, který dnes slaví 36. narozeniny.

Přípravu nezačnete. Co máte v plánu?

Mám nějaké možnosti, dostal jsem i nabídku ze Zlína. Ale rozhodnutý nejsem. Zkomplikovala to aktuální situace s covidem, který sport hodně postihuje. Pořád vyčkávám, jestli zůstanu u profesionálního sportu, nebo ne.

Odkud máte nabídky?

Jsou z nižších soutěží, ale také z extraligy. Asi nepatřím úplně do starého železa. Samotného mě překvapilo, že je o mě nějaký zájem. Dávám si hodně pro a proti. Sám nevím, jak se rozhodnout.

Brzy byste však měl mít jasno, ne?

Předminulý týden jsem měl jednu z nejdůležitějších akcí prázdnin. Naplno jsem se věnoval volejbalovému táboru, který měl velký úspěch. Čas mi tak utekl. Ale příští týden to musím rozlousknout. Všichni už začínají přípravu.

Podmínky, které vám předložili ve Zlíně, se vám nelíbí?

Věřím, že klub mi za dané situace vytvořil maximální podmínky, čehož si vážím. Ale momentálně mám lepší nabídky, i když zvažuji také další okolnosti, třeba dojíždění.

Odcházelo by se vám ze Zlína těžko?

Mám tady celé zázemí. Není to nic jednoduchého, když jsem tady hrál skoro celý život. Ale občas cítím, že změna by mohla být na místě. Jsem Zlíňák a do Zlína bych se tak jako tak vrátil.

Smečař Jiří Vašíček zůstal u volejbalu, ale už ho bude mít na druhém místě za civilním zaměstnáním. Vás tahle cesta neláká?

Kvůli situaci s covidem, která nehraje v můj prospěch, ba naopak vše komplikuje, jsem musel tenhle problém řešit. Už jsem se zapojil do běžného života. Pracovní nabídku mám na stole také nachystanou. Poslední sezony jsem si stejně k volejbalu přibíral civilní zaměstnání. Takový skok by to pro mě nebyl. Jsem zvyklý pracovat při volejbalu.

Co byste dělal?

Věnuji se rodinné firmě v tchánově reklamní agentuře. Pomáhám s chodem firmy. Od každého něco, dělám grafiku, jezdím na jednání.