Po špatném začátku jsme se slušně nadechli, těší zlínského Čechmánka

„Žádná prohra nemůže hráče uspokojit. Zvláště po takovém boji a proti takovému soupeři. Bohužel utkání rozhodl jeden balon,“ litoval Čechmánek promarněné šance.



Zápas byl i na vítězství za tři body, ne?

Za stavu 2:0 jsem to viděl dobře. Jenže soupeř udělal změny v sestavě, na které jsme včas nezareagovali. Mysleli jsme si, že už to půjde samo. Začalo se jim více dařit. Změnili taktiku, už tolik neriskovali podání a spíše nám balony jen půjčovali. Vlastními chybami jsme soupeře dostali do hry a pak jsme neukočírovali pátý set. Za stavu 10:7 jsme nesložili z hlavního kůlu smeč na jedny ruce. A pak přišly tři moje chyby.

Jak vidíte vyhlídky v boji o předkolo? Bude to drama až do konce základní části?

Po špatném začátku sezony jsme se poměrně slušně nadechli. Teď nás čekají dva klíčové zápasy. Doma s Kladnem, předtím v Beskydech (Frýdek-Místek). Pokud podáme takový výkon jako v úvodních dvou setech proti Praze, tak věřím, že zabodujeme. To by mělo na předkolo stačit. Už proti Praze jsme šli na hřiště s jednoznačným cílem vyhrát.

O týden dříve jste se výhrou v Ústí zbavili obav z baráže o udržení. Oddechli jste si hodně?

Nám se ulevuje každým vítězstvím. V Ústí jsme si dokázali, že umíme hrát slušný volejbal i venku. Soupeři, kteří jsou pod námi, by tam měli zůstat.

Radost zlínského volejbalisty Michala Čechmánka.

Po zpackaném úvodu sezony a pěti porážkách 0:3 teď máte příjemnější starosti, že?

Tehdy to vypadalo velmi špatně. Musím ale podotknout, že jsme měli špatný los. Začátky jsou vždycky všelijaké, nervózní. Nicméně zápasem v Brně jsme se nastartovali, zjistili jsme, že na něco máme a postupně se to zlepšovalo. Když se nad tím zamyslím, tak bod s Prahou není špatný. Vedeme nad nimi 4:2 na body, přitom je to jeden z nejbohatších klubů v extralize.

Brali byste je za případné soupeře do předkola?

Až tak dalece jsem nad tím nepřemýšlel. Je to daleko. Každopádně s nimi máme velmi slušnou bilanci za poslední tři sezony. Myslím, že nám sedí.

Vaše výsledky v sezoně jsou ale jako na houpačce. Čím si to vysvětlujete?

Jsme nejmladší mančaft v extralize. V sezoně nám na chvíli vypadl hlavní útočník (Jiří Adamec), musel ho na postu univerzála nahradit hlavní smečař (Daniel Čech). Byl to docela citelný zásah do sestavy.