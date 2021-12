Karlovarsko v Poháru CEV vyhrálo, České Budějovice nevyužily mečboly

Karlovarští svěřenci kouče Jiřího Nováka „spadli“ do Poháru CEV po vyřazení ve 3. předkole Ligy mistrů. V Srbsku zápas zvládli a zvítězili 25:19, 20:25, 25:16 a 25:18. Po ztraceném druhém setu se jim vydařil vstup do třetího (6:1) a náskok udrželi. Ve čtvrté sadě už dominovali, vedli dokonce až o devět bodů (22:13).

„Ve třetím setu se povedla série při servisu Lukáše Vašiny a ve čtvrtém při podání Lukasze Wieseho. Soupeři jsme utekli a už neměl čím odpovědět. Odehráli jsme dobrý zápas,“ hodnotil pro ČTK manažer Karlovarska Ondřej Hudeček.

Do Srbska neodletěl první nahrávač Nizozemec Wessel Keemink. „Nebylo mu dobře, tak jsme to nechtěli riskovat. Tohle je jen první krok, doma nás čeká rozhodující zápas, tak jsme to trochu riskli,“ vysvětlil Hudeček a pochválil za nahrávky Martina Kočku. „Zhostil se toho bez problémů a taky Dan Římal, který nahradil na univerzálu Patrika Indru, jemuž se moc nedařilo,“ uvedl Hudeček. Odveta se hraje v Karlových Varech za týden ve středu 8. prosince od 18:00.

Jihostroj za podpory tisícovky fanoušků zaskočil Kemerovo, dobře podával i bránil a utkání ztratil až po setech 23:25, 25:19, 25:21, 22:25 a 20:22. V rozhodujícím dějství vedli domácí 12:8 a měli tři mečboly. Nejblíže výhře byli při druhém z nich, ale smeč Kanaďana Caseyho Schoutena skončila těsně v autu, což potvrdilo video. Následně hráči Budějovic odvrátili čtyři mečboly a rozhodl až ten pátý a zablokovaná smeč Schoutena.

„Podali jsme možná nejlepší výkon, vypadalo to nadějně. Trošku jsme zklamaní, mohlo to dopadnou líp, ale hráče budu chválit. Síla soupeře a hra vůbec je trochu jiná, než co se hraje tady v lize,“ řekl trenér René Dvořák. „Možná na konci chybělo trochu štěstí. Zjistili jsme, že se s nimi dá hrát. U nich musíme vyhrát, ale bude to těžké,“ doplnil smečař Petr Michálek.

Odveta s loni čtvrtý týmem ruské superligy, který má v kádru třeba olympionika Alexandra Butka, se uskuteční příští čtvrtek 9. prosince. Jihočeši potřebují k postupu vyhrát v dalekém Kemerovu na Sibiři 3:0 či 3:1 na sety a v případě výhry 3:2 by rozhodl zlatý set.

Liberec v Polsku první set ztratil rozdílem deseti bodů. Duklu vedl po dovolání Michala Nekoly poprvé asistent Vladan Merta a zbylé dva sety byly vyrovnanější. Zápas však Liberec prohrál 0:3 po setech 15:25, 20:25 a 21:25 za hodinu a jedenáct minut. Odveta pod Ještědem se bude hrát také za týden ve čtvrtek (od 18:00).