Tři mečboly volejbalisté Budějovic nevyužili, odveta je dál otevřená

Jihostroj chtěl na favorita nastoupit aktivně a dostat ho pod tlak. To mu však příliš nevyšlo a ruský celek si postupně vypracoval až pětibodový náskok. O něj sice skoro přišel, ale nejtěsnějším možným výsledkem 25:23 první set zvládl.

„Na začátku jsme byli trochu nervózní, přeci jen proti nám stál tým z ruské Superligy. První set jsme se hledali, ale pak jsme je víc zatlačili servisem a zjistili, že se s nimi dá hrát,“ všiml si českobudějovický smečař Petr Michálek.

Právě zlepšený servis a agresivnější výkon spolu s řadou přesných bloků znamenaly obrat ve skóre. Domácí vedli po celý druhý set a získali ho zaslouženě 25:19. I třetí sadu zvládli lépe domácí a přes zaváhání v úvodu ji vyhráli 25:21.

Hotovo však ještě nebylo. Vyrovnaný čtvrtý set překlopili na svoji stranu hráči Kemerova, a tak rozhodoval tie-break. „Věděli jsme, že soupeř hraje dobře a chodí mu servis, ale stále jsme věřili, že se dostaneme zpátky do zápasu,“ poznamenal hostující kouč Igor Juričič.

A víra i za nepříznivého stavu se jeho celku vyplatila. Jihostroj vedl ve zkrácené páté sadě už 11:6 či 12:8. Pak se propracoval i ke třem mečbolům. Při jednom z nich domácí univerzál Casey Schouten útočil z dobré pozice, míč ale poslal o centimetry vedle hřiště. Pak už měli šance na ukončení zápasu jen volejbalisté ruského týmu, tu pátou na konečných 22:20 využili.

„Vypadalo to nadějně, 11:6 v pátém už by se prohrávat nemělo. Ale síla soupeře a jeho styl hry jsou úplně jiné, než na co jsme zvyklí z české extraligy. Podali jsme asi nejlepší výkon v sezoně a mohlo to dopadnout pro nás lépe. Hráče jsem ale i tak pochválil,“ zhodnotil českobudějovický trenér René Dvořák.

„Myslím, že jsme podali dobrý výkon. Na konci nám chyběl i kousek štěstí, Casey měl na ruce vítězství. Ale je to sport, jedeme dál,“ přidal Michálek. Odveta druhého kola Poháru CEV je na programu ve čtvrtek od 13 hodin v Kemerovu.