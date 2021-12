Liberec už bez trenéra Nekoly. Volejbalisty Dukly čeká evropský test

Středeční soupeř Libereckých v úvodním zápase 3. kola Poháru CEV ale rozhodně není z těch, na kterém by se mohli výsledkově chytit. Polskému celku PGE Skra Belchatów se sice v polské nejvyšší soutěži také nedaří podle představ – s bilancí šesti výher a tří porážek je šestý – přesto je jednoznačným favoritem pohárového dvojzápasu.

Liberecké muže po Nekolově konci povede do utkání v roli hlavního kouče Vladan Merta, který byl po celých dvanáct a půl roku jeho asistentem.

„Belchatów patří už několik let do špičky jak polského, tak i evropského volejbalu. I letos je to velmi kvalitní mančaft, proti kterému to asi v našem aktuálním herním rozpoložení bude dost těžké,“ míní Vladan Merta. „Samozřejmě se ale předem nevzdáváme a budeme bojovat o každý balon,“ dodal Merta. Bude dál postrádat druhého nahrávače Bryknara a smečaře Luxe, kteří jsou zranění.

Volejbalisté Dukly už sílu Belchatówa pocítili ve skupině Ligy mistrů v sezoně 2015/16, kdy s ním prohráli dvakrát hladce 0:3. To ze současného kádru Liberce pamatují kromě trenéra Merty už jen blokař Leikep a libero Kopáček.

Dukla si vybojovala start ve 3. kole Poháru CEV triumfem v Českém poháru, Belchatów musel absolvovat kvalifikaci, v níž skolil dvakrát 3:0 tým z Bosny a Hercegoviny Mladost Brčko.

Odveta je v Liberci na programu ve čtvrtek 9. prosince v 18 hodin.