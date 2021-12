Musí riskovat. Volejbalisté Českých Budějovic přivítají ruského giganta

„Nejsme favoritem. Budeme chtít do zápasu vlétnout, riskovat servis a být nebezpeční. Nemáme co ztratit. Budeme chtít hrát pestřeji než soupeř a pokusíme se přihrát jejich dělový servis takovým způsobem, abychom mohli dobře útočit,“ plánuje René Dvořák, hlavní kouč Českých Budějovic.

Podle něj Jihostroj dostal ve druhém kole poháru nejhorší možný los. To první měly oba celky volné. „Ať už to bereme z herní stránky či s ohledem na cestování, nevyšlo to moc dobře. Kemerovo má velice dobrý tým. Na nahrávce využívají reprezentanta Alexandra Butku, jejich druhý nahrávač je také velice šikovný. Na ruský styl volejbalu hrají až nezvykle rychle,“ představuje soupeře kouč.

„Rychle dávají míče i jejich smečaři. Navíc univerzál dává velké rány z velké výšky. Na bloku jim hodně pomáhá Srb Petar Krsmanović,“ jmenuje Dvořák to, co vysledoval z posledních pěti přehraných utkání Kemerova.

Zopakují evropskou senzaci?

Ruský velkoklub by Jihočechy mohl částečně podcenit. To se stalo Jihostroji například v roce 2011, kdy v Lize mistrů překvapil italské Cuneo 3:0 na jeho palubovce.

„Podcenit nás samozřejmě mohou, ale tehdy to byla Liga mistrů a hrálo se ve skupinách, kde se sbírají body do tabulky. Teď hrajeme vyřazovacím způsobem, takže si myslím, že mužstva na této úrovni si moc nedovolí ostatní týmy podceňovat,“ srovnává.

Budějovičtí navíc nejsou v evropských pohárech už zdaleka nováčkem, přestože loni kvůli covidu v poháru CEV nenastoupili. „Náš tým nebo Karlovarsko jsou v Evropě už známé, proto si myslím, že u nás budou hrát naplno. Navíc oni odvetu hrají doma, kde moc neprohrávají. I případný zlatý set by hráli před svým publikem; i proto u nás budou chtít vyhrát,“ míní Dvořák.

Informace pro diváky k zápasu s Kemerovem vstupenky lze kupovat na portálu cbsystem.cz či před zápasem na pokladnách

platí i permanentní karty pro aktuální extraligovou sezonu

do haly může na utkání maximálně 1 000 fanoušků

všichni musí mít po celou dobu utkání nasazený respirátor

hrací plocha i dětský koutek budou pro diváky uzavřené

Jihostroj tedy může hlavně překvapit. „Vždy se dá pomýšlet na vyhraný set i zápas, ale síla mužstev v poháru CEV je obrovská. Kemerovo je jinde než my. Ale když budeme hrát na 120 procent, bude to vyrovnaný a velmi dobrý zápas. Musíme s nimi hrát na riziko,“ má jasno českobudějovický kouč.

Podobně to vidí i hráči. „Víme, že Kemerovo je opravdu jeden z gigantů Ruska. Moc se na tu výzvu těším. Hrajeme doma, můžeme riskovat, a když se nám bude jenom trochu dařit, tak si myslím, že i takový klub můžeme potrápit,“ myslí si blokař Radek Mach. Kapitán Jihostroje má zkušenosti i z Ligy mistrů. „V pohárech jde o to, kdo je schopný vyhrát dvakrát. Jedno překvapení nic neřeší, musí se znovu podat dobrý výkon. Mohli by přijít i diváci a podpořit nás,“ přidává.

Jeho spoluhráč a nahrávač Miguel de Amo tuší, jak by mohl Jihostroj favorita potrápit. „Hrát proti ruským týmům, to je těžká zkouška pro jakékoli mužstvo. Kemerovo je jedním z nejlepších týmů v Evropě a pravidelně bojuje o ruský titul. Přitom jejich liga je asi nejtěžší v Evropě. V domácím prostředí nás ale poženou naši skvělí fanoušci, takže pokud dostaneme soupeře pod tlak, máme šanci uspět,“ tuší 36letý Španěl.

Přidává se k němu i univerzál Casey Schouten. „Je to klub světové špičky. Nebude to snadný úkol. Ale nikdy nepodceňujte kluky v červeném,“ usmívá se 27letý kanadský lídr Jihostroje.

Mezinárodní volejbalové duely se v českobudějovické sportovní hale hrály naposledy před dvěma lety. Tehdy Jihočeši změřili síly s předními italskými celky Civitanovou a Trentinem, k tomu ovládli oba duely s tureckým Istanbulem – doma 3:0 a venku 3:2.

„U nich nás možná Istanbul trochu podcenil, ale pak v odvetě u nás doma jsme je porazili naším výborným výkonem a vyhráli jsme 3:0,“ vzpomíná trenér Dvořák na poslední úspěch Jihostroje v evropských pohárech. Teď může jeho tým přidat další cenný skalp.