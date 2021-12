Manažer Karlovarska: Soupeři jsme utekli a už neměl čím odpovědět

Volejbalisté Karlovarska zvládli jako jediní ze tří českých celků v Poháru CEV první zápas druhého kola. Český mistr zvítězil na palubovce srbského Kraljeva 3:1 (25:19, 20:25, 25:16 a 25:18).

Po ztraceném druhém setu se svěřencům kouče Jiřího Nováka vydařil vstup do třetího setu (6:1) a náskok udrželi. Ve čtvrté sadě už dominovali, vedli dokonce až o devět bodů (22:13).

„Ve třetím setu se povedla série při servisu Lukáše Vašiny a ve čtvrtém při podání Lukasze Wieseho. Soupeři jsme utekli a už neměl čím odpovědět. Odehráli jsme dobrý zápas,“ hodnotil pro ČTK manažer Karlovarska Ondřej Hudeček.

Do Srbska neodletěl první nahrávač Nizozemec Wessel Keemink. „Nebylo mu dobře, tak jsme to nechtěli riskovat. Tohle je jen první krok, doma nás čeká rozhodující zápas, tak jsme to trochu riskli,“ vysvětlil Hudeček a pochválil za nahrávky Martina Kočku. „Zhostil se toho bez problémů a taky Dan Římal, který nahradil na univerzálu Patrika Indru, jemuž se moc nedařilo,“ uvedl Hudeček.

Odveta se hraje v Karlových Varech ve středu 8. prosince od 18.00 hodin. „Domácí prostředí v odvetném utkání bude naší výhodou. Věřím, že opět dorazí spousta fanoušků, kteří udělali při zápase proti Lisabonu neuvěřitelnou atmosféru,“ řekl před úvodním duelem v Poháru CEV manažer Karlovarska.

Kraljevo porazilo v předešlém klání německý Lüneburg, sice až ve zlatém setu, ale to byl tým z německé Bundesligy. „Svoji kvalitu jistě má, nebude to jednoduchý soupeř. Trenéři mají potřebné materiály, aby soupeře dostatečně prostudovali,“ dodává Hudeček.

Karlovarští svěřenci kouče Jiřího Nováka spadli do Poháru CEV po vyřazení ve 3. předkole Ligy mistrů.

„Zklamání bezprostředně po utkání bylo veliké. Byli jsme blízko tomu uhrát si i přes složitý systém účast v základní skupině. Porazili jsme dva mistry svých zemí a scénář posledního kroku hrál také pro nás: domácí prostředí a plná hala. Řekl bych, že na nás dopadla tíha okamžiku a nepředvedli jsme náš nejlepší volejbal. Lisabon se ukázal v rozhodující momenty jako zkušenější a odvážnější tým a urval si postup na svoji stranu. Kluci byli zklamaní a bylo na nich vidět, že se hrozně moc chtěli propracovat mezi dvacet nejlepších v Evropě,“ uvedl Ondřej Hudeček pro server volejbalové federace.