Na takovou kvalitu nejsme zvyklé, přiznala česká smečařka Faltínová

„Na hřiště jsem šla s čistou hlavou, že nemáme co ztratit a musíme bojovat o každý balon,“ řekla Faltínová. „Věděly jsme však, že to bude těžké.“

Překvapilo vás, že jste byla v základu?

Abych řekla pravdu, tak ano.

Se silnými Číňankami jste až na úvod utkání držely krok. Byly přijatelnějšími soupeřkami než rychlé Japonky, s nimiž jste se uhrály dohromady jen 47 bodů?

Asi ano, ale bohužel vždy na koncích setů, v tom boji, potvrdily svou kvalitu. Ale byl to poměrně dobrý zápas.

Jak velkou roli hrála jejich výšková převaha?

Znát byla hlavně u jejich blokařek. S tou jejich jedničkou (kapitánka Xinyue Yuan, která získala 17 bodů – pozn. red.) jsme se praly celou dobu. Když byla na síti, posílala na naši stranu jeden balon za druhým.

Projevila se jejich výška i u jejich rychlých útoků?

Je to tak. Jsou asi o stupeň jinde. Možná i o dva. A nejen ve výšce (usmívá se).

Co bylo nejtěžší?

Ubránit jejich útoky středem. Smečařky měly kvalitní, ale největší rozdíl byl v těch útocích blokařek.

Dva sety jste dotáhly do vyrovnaných koncovek. Na šampionátu to nebylo poprvé, kdy jste v nich neuspěly. V čem je problém?

Jsme na mistrovství světa a kvalita volejbalu je tady úplně někde jinde, než jsme zvyklé. Takové zápasy jsme zatím neměly možnost hrát. Když to řeknu surově, na takovou kvalitu nejsme zvyklé.

Přesto jste odvrátily dva mečboly. Co chybělo, abyste třetí sadu otočily ve svůj prospěch?

Zřejmě čínská kvalita, ale určitě i trocha štěstí.