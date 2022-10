Snad se teď budeme moci porvat o olympiádu, věří volejbalistka Valková

Na nahrávačku velice slušný počin. „Rozhodl náš dobrý vstup do zápasu,“ komentovala Valková rychlé vedení 7:1. „Řekly jsme si, že do utkání půjdeme agresivně, odvážně, a to nám dost pomohlo.“

Byla Kolumbie ze tří latinskoamerických soupeřek, které jste měly ve skupině D spolu s Brazílií (1:3) a Argentinou (1:3), o tolik slabší?

To si nemyslím... Ale musíme vzít v potaz, že Kolumbijky v pátek večer hrály pět setů s Argentinou (2:3) a jejich smečařka (Maria Martinez), co normálně hrává, měla vyvrtnutý kotník. Dnes nenastoupila, ale normálně hrává. I to byl možná důvod, proč byly o něco slabší.

Ale vaše vítězství to nesnižuje, že?

To určitě ne.

V čem Kolumbijky přidaly, že po dvou prohraných setech ve třetím uspěly 25:19?

Už před tím jsme se dívaly na video, že měly zápasy, kdy jeden set nehrály dobře, takže ten druhý jsme o hodně vyhrály (25:13). Do třetího ale naskočily jako jiný tým. Změnily trochu hru, zatlačily nás servisem a my jsme možná v některých momentech byly trochu zbrklé. Ale jsem ráda, že jsme se vrátily k naší hře a dokázaly je znovu zatlačit.

K jaké vaší hře?

Agresivní servis a útok. Veškeré ulívky nám totiž byly schopné posbírat a vrátit. Kdykoliv jsme do toho šly naplno a balon jsme zvedly, abychom mohly útočit, tak jsme se prosazovaly.

Co vám šampionát ukázal?

Že dokážeme hrát na nejvyšší úrovni, s týmy, které jsou ve světovém žebříčku nad námi. Na druhou stranu takových zápasů potřebujeme více, abychom věděly, jak zvládat vyrovnané koncovky a krušné chvíle, které v zápasech přijdou.

Kde musíte přidat?

Asi bude muset některá vyrůst (směje se). Ale je to o herní praxi, ta nám asi chybí nejvíce. Nejsme zvyklé hrát proti takovým týmům. Nechci snižovat evropské celky, ale když hrajeme kvalifikaci s Islandem a pak jdeme na Brazílii, tak je to něco jiného. Doufám, že tak těžkých zápasů bude přibývat.

Na šampionátu vám šlo i o udržení co nejlepší pozice ve světovém žebříčku, abyste měly možnost hrát kvalifikaci o olympijské hry. Dostanete se do ní?

Dnešním výhra nás k ní hodně přiblížila. Pokud si to dobře pamatuji, Kolumbie byla v žebříčku nad námi. Měly bychom dostat nějaké body, tak snad to klapne a budeme se o olympiádu moci poprat.