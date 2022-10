Konkurentky s dobrými vztahy. Česká libera chtějí tým držet ho pohromadě

„Snažím se od Verči odkoukat, co mohu. Poslouchat, dívat se, zkrátka načerpat toho co nejvíce,“ řekla Digrínová, jíž bude tento měsíc 22 let.

Ve středu proti Argentině (1:3) hrála ona, v pátek proti Číně (0:3) nastoupila Dostálová. Která z nich dostane příležitost v dnešním závěrečném utkání skupiny D od 18.00 proti Kolumbii trenér Jannis Athanasopulos neprozradil.

ONLINE: Kolumbie vs. Česko podrobná reportáž od 18:00

Co musí kvalitní libero umět?

„Potřebujete mít odhad na balon, obratnost, předvídavost,“ vypočítává třicetiletá Dostálová. „Není to jen o fyzické a technické zdatnosti. Dobré libero by mělo dát týmu i něco víc, mít i vůdčí roli.“

Digrínová dodala, že nutná je rovněž výborná psychika. „Ta je hodně důležitá,“ potvrdila Dostálová.

A libero, které chodí do hřiště jen přihrávat a bránit v poli, by mělo celé družstvo také hecovat.

„Může to tak být, ale trochu jiným způsobem než útočnice, protože ty se radují po svém bodu,“ řekla Daniela Digrínová. „Libero by mělo spíše spoluhráčky uklidnit a ostatní vybudit k výkonům.“

Veronika Dostálová souhlasí. „U nás liber jsou totiž vidět spíše chyby, které nemůžeme nahradit nějakým bodem, že skvěle zasmečujeme do tří metrů,“ usmála se. „A to hecířství? Naším úkolem je tým spojovat, držet ho pohromadě. Ale samozřejmě snažíme se ostatní holky i burcovat.“

Třeba argentinské volejbalistky svoje libera během utkání hodně střídají, jedno chodí na přihrávku při podání soupeřek, druhé do obrany v poli při vlastním servisu...

„My se takto neměníme,“ řekla Dostálová. „A podle mě je lepší, když daná hráčka odehraje celé utkání, protože naší úlohou je působit na tým. A pokud se nedotknete vůbec míče, což se může stát, když jen přihráváte, je to složitější.“

Libera v české reprezentaci jsou tak vlastně konkurentky.

„Ale vztahy máme dobré,“ upozornila Veronika Dostálová. „Samozřejmě nějaká rivalita mezi námi je, ale ta správná, zdravá. V týmu jsme spolu, takže všechny se musíme vzájemně podporovat.“

Po mistrovství světa z nich však budou extraligové soupeřky – Veronika Dostálová se vrací z Liberce do Olympu Praha a Daniela Digrínová pokračuje v KP Brno. „A naše rivalita bude ještě o to větší, že půjde o souboje mezi Brnem a Prahou,“ smála se Digrínová, která je obrovská puntičkářka.

Přiznává, že všichni v družstvu to o ní vědí. „Holky si někdy ze mě dělají srandu, ale v tom svém puntičkářství... Jsem klidnější.“

Jak se to projevuje?

„Třeba si několikrát před utkáním převážu tkaničky u bot,“ uvedla. „Anebo si pětkrát zamotává culík,“ dodala Dostálová.