Karlovarský kouč: Pozitivní je, že jsme se dokázali vyrovnat se všemi nástrahami

„Pozitivní je, že jsme se dokázali vyrovnat se všemi nástrahami, když přišlo přerušení soutěže a s tím spojená nařízení,“ říká Jiří Novák, trenér VK ČEZ Karlovarsko.



Až do samotného konce kalendářního roku doháněl tým Karlovarska manko extraligových utkání. Během prosince odehráli svěřenci kouče Nováka devět zápasů.

„Kluci toho mají dost, jsou zahlcení, proto jsme některé pasáže zápasů měli slabší, není to jednoduché,“ připomíná trenér zejména nedávnou prohru v Ostravě. „Ani ne hrát dva zápasy ve dvou dnech, ale spíš vždycky přeskočit ze soupeře na soupeře, hráči musí vstřebat hodně informací. Téměř se přestalo trénovat, teď to nemůže být souvislá práce, jde vždy jen o takové útržky, to je z dlouhodobého hlediska špatné.“

Aktuálně je mužstvo Karlovarska v extraligové tabulce třetí, ale s prakticky shodnou bilancí, jakou mají výše postavené týmy Liberce a Českých Budějovic.

První sety v Lize mistrů

Prosincový maraton zápasů odstartoval turnaj Ligy mistrů v italském Trentu, kde hráči Karlovarska vzali set každému ze tří špičkových soupeřů. Navíc tehdy řešili náhlou změnu na klíčovém postu nahrávače. „Myslím, že se toho Wess (nahrávač Wessel Keemink) chytil velice dobře na to, že se vše odehrálo narychlo a on sám relativně dlouho nehrál,“ uvědomuje si kouč Novák. „Spolupráce funguje díky jeho charakteru, hned pochopil situaci, snažil se sžít s týmem. A dobře zapadl. I Martin Kočka zvládl zápasy na výbornou a posouvá se dál.“

Dalším postem, nad kterým visí otazník, je v kádru Karlovarska pozice univerzála. Úlohu jedničky plní reprezentant Patrik Indra, klub ale momentálně hledá hráče, který by ho doplňoval. V polovině prosince totiž vedení ukončilo spolupráci se švédským univerzálem Fredricem Gustavssonem. „Úplně se neprosadil do základní sestavy, což by cizinec měl,“ objasňuje trenér Novák. „Patrik Indra si místo na hřišti udržel, řekli jsme si, že nemá zásadní význam ho držet jen jako člena týmu.“

Extraligová bilance Karlovarska je v dosavadním průběhu sezony velmi příznivá. Tým dosáhl jedenácti výher ve třinácti zápasech. Klopýtl jen na hřištích Brna a Ostravy, které pak v odvetě bezpečně přehrál. V domácí hale ovládl všech sedm zápasů s plným bodovým ziskem. Další utkání čeká volejbalisty Karlovarska 9. ledna ve Zlíně, ve druhém turnaji Ligy mistrů se představí první únorový týden v německém Friedrichshafenu.