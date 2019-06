Odvetná fáze Evropské ligy: muži proti Bělorusku, ženy proti Ukrajině

Pro uchování reálných nadějí na jediné postupové místo do Final Four budou muset svěřenci Michala Nekoly naplno bodovat, nyní na první tým tabulky ztrácejí čtyři body.

Český tým v prvním zápase s Bělorusy prohrál 1:3 a v domácí odvetě nebere nic jiného než vítězství. „Naším cílem je postup do Final Four, takže musíme ve všech třech zbývajících zápasech zvítězit,“ řekl Nekola.

Po porážce v Bělorusku čeští volejbalisté minulý týden v domácích zápasech v Brně porazili Ukrajinu 3:2 a Finsko 3:1. „V utkání s Ukrajinou nám hodně pomohli střídající hráči, kteří zvedli hru, a my jsme obrátili nepříznivý vývoj zápasu. S Finskem jsme se dostali do tempa až od druhého setu a já jsem moc rád, že jsme nakonec zvítězili. Pořád máme na čem pracovat, ale je to lepší a lepší,“ uvedl kapitán Jakub Janouch.

Volejbalistky v první polovině soutěže ztratily dva body po domácí tie-breakové porážce se Slovenskem 2:3. Nejbližšího soupeře Ukrajinu pak v Brně přehrály 3:1 a mají před ní jednobodový náskok. „Teď hrajeme venku a může být všechno jinak,“ varoval řecký trenér českého týmu Jannis Athanasopulos. „Náš výkon má ale stoupající tendenci a věřím, že na to navážeme,“ řekl kouč už po brněnských zápasech.

Utkání v Záporoží začne v sobotu v 15:00 SELČ, muži nastoupí v Jindřichově Hradci v 18:00.