Budějovičtí volejbalisté zabojují o finále, talenty mají potenciál na reprezentaci

Pozice suveréna jako před několika lety je pryč. Volejbalisté českobudějovického Jihostroje už nevládnou české extralize. Uvědomuje si to také prezident klubu Jan Diviš. Ten si ale i tak přeje, aby Jihočeši v nadcházející sezoně dál patřili ke špičce.

„Nechceme mít nízké cíle, ale postupně obměňujeme kádr, což bude pokračovat i v dalších letech. Některé hráče si můžeme koupit, ale chceme tým doplňovat i z vlastních řad o nadějné juniory,“ zdůrazňuje prezident klubu.

Ve strategii je výrazný rozdíl mezi dvěma největšími českými kluby Budějovicemi a Karlovarskem. „Hledáme levnější varianty a sázíme spíš na budoucnost. Karlovarsko razí opačný přístup, který je také úspěšný, ale stojí dost peněz. Kupují hotové hráče z ciziny a mají v týmu minimum Čechů. My volíme takový kompromis,“ myslí si Jan Diviš.

Desetinásobný český mistr loni skončil nečekaně už v semifinále play off, když se na úkor Jihostroje dostali do boje o titul pražští Lvi. Mezi elitou se budějovický tým chce pohybovat i letos. „Semifinále je povinností a uvidíme, jak to bude vypadat dál. Rádi bychom se dostali do finále. Od hráčů chci vidět hlavně energii a radost ze hry. Musíme bavit diváky, aby na chvíli zapomněli na každodenní problémy a zápasy si užili,“ přidává Diviš.

Věkový průměr týmu klesl na 27 let, když skončil rekordman Radek Mach, zkušený nahrávač Miguel de Amo či kanadský univerzál Casey Schouten. Macha by měl zastoupit již vyzkoušený Slovák Peter Ondrovič. Kanaďana nahradí Nizozemec Stijn van Schie. Rozhodovat bude, jak se adaptuje mladý argentinský nahrávač Matias Giraudo. „Po třech týdnech víme, že nás čeká hodně práce. Ale to tak bývá, že určitý čas trvá, než se tým s novým nahrávačem sehraje,“ přiznává hlavní trenér René Dvořák.

Argentinec s ostatními komunikuje anglicky a postupně se společně poznávají. V klubu si uvědomují, že kvalita hry s jeho výkony roste a klesá. „Někdy je komunikativní až moc, takový hyperaktivní. Ale věřím, že si to sedne a společně nám to půjde,“ doufá nový kapitán Martin Licek, který převzal funkci po Radku Machovi.

Kapitána určil trenér

Nového lídra vybíral trenér Dvořák a měl dva favority. Nakonec se rozhodl pro smečaře Licka. „Jeden starší hráč má v týmu trochu jinou pozici a domluvili jsme, že by to pro něj nebylo ideální. Martin byl dalším mým favoritem. Už loni ukazoval, že by měl být tahounem. Jeho výkony a zápal jsou takové, že může být kapitánem,“ vzkázal.

I tato změna svědčí o tom, že mladíci budou mít v týmu Jihostroje stále větší prostor. „Máme tu výjimečnou generaci kadetů a juniorů. Musí dostat šanci v pravý čas, aby v klubu zůstali. Máme dvou- až tříleté dohody i s rodiči, aby nám třeba jako Marek Šotola neodešli dřív, než jsme si přáli. Mladí dostanou prostor a budou muset ukázat, že na to mají. Na naší farmě v prvoligovém EGE musí být lídry. Příští rok chceme mít dva až tři juniory v A týmu,“ naznačuje Diviš.

Klub si nejvíc slibuje od Tomáše Brichty, Lukase Tótha, Josefa Leštiny, Ondřeje Zelenky či Vojtěcha Pitnera. „Mají potenciál nejen na českou extraligu, ale také na reprezentaci. Chceme i v mládeži zůstat českou špičkou. V klubu vychováváme kolem 300 dětí, hrajeme asi 20 soutěží. Potřebujeme pro ně udržet i kvalitní podmínky,“ má jasno generální manažer Robert Mifka.

Klub je na sezonu zajištěný

Finanční stabilita celého klubu je podle prezidenta Diviše minimálně pro nadcházející sezonu zajištěná. Dál se raději nahlížet neodvážil. „Naše letošní příjmy a výdaje tvoří schodek. V předchozích letech jsme si vytvořili rezervu, kterou ho pokryjeme. Budoucnost je velký otazník. Uvidíme, jak se k podpoře sportu postaví stát či kraj. Kam vyletí nájmy, a jestli budou nějaké kompenzace. Úplný klid a pohoda to nebude, budeme muset reagovat,“ přitakává Diviš. I jeho budou zajímat výsledky komunálních voleb. Město stabilně podporovalo tamní fotbal, hokej i volejbal. Ale nové vedení radnice může mít jiný názor. V létě a ještě pár dní před startem nové sezony trápí budějovické volejbalisty oprava střechy sportovní haly. Kvůli ní hráči trénovali v srpnu v tělocvičně ZŠ Oskara Nedbala a v září zažívají ve své stabilní domácí hale trochu bojové podmínky.

„Na Oskarce to byl ve 40 stupních takový bikram volejbal. Teď ve sportovce často utíráme vodu na palubovce a teplota klesla až ke třinácti stupňům. Je to komplikace, protože je důležité, aby se hlavně mladí a noví hráči s halou sžili. Ale nevymlouváme se,“ tvrdí Dvořák.

Na zítřejší úvodní domácí duel od 18 hodin proti Ostravě však normálně mohou vyrazit i diváci. Tuto roli bude zastávat i libero Martin Kryštof, který se vrací po zranění. Svoji poslední sezonu v kariéře tak začne později. „Jsme domluvení, že to bude jeho poslední rok. Pomůže nám za sebe vytipovat náhradu,“ doplňuje Diviš.

Jihostroj chce uspět také v domácím poháru, kde obhajuje loňský triumf. Díky němu se Budějovičtí dostali i do evropského poháru CEV. O soupeři pro listopadový dvojzápas ještě jasno není.