Volejbalisté Karlovarska vyhráli v Odoleně Vodě až v tie breaku

„Zápas rozhodovaly maličkosti, krom druhého a třetího setu, kdy každý na začátku odjel a pak si to nějak dohrál. Byl to divácky atraktivní zápas a jsem rád, že s naším šťastným koncem. Oba týmy podaly, na tu dobu, která je, nadprůměrný výkon,“ konstatoval trenér Karlovarska Jiří Novák.

„Nemyslím si, že dnes (Vary) byly lepší, ale zvládly koncovku pátého setu, a to bylo samozřejmě stěžejní, na ničem jiném to ve finále nezáleželo,“ řekl kapitán domácího týmu Martin Hladík, který byl s 23 body nejplatnějším hráčem zápasu.

Jeho tým prohrál i druhý zápas v sezoně. „Máme se ale do budoucna o co opřít, můžeme si věřit na všechny soupeře, a to je pro nás v tuto chvíli důležité,“ dodal.

UNIQA extraliga volejbalistů - 3. kolo Odolena Voda - Karlovarsko 2:3 (23, -13, 16, -20, -13)

Nejvíce bodů: Hladík 23, Demar 17, Holubec 10 - Gustavsson 21, Vašina 14, Lux 13.