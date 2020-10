Volejbalisté Karlovarska ztratili bod v pětisetové bitvě s Odolenou Vodou

„Zápas rozhodovaly maličkosti, krom druhého a třetího setu, kdy každý na začátku odjel a pak si to nějak dohrál. Byl to divácky atraktivní zápas a jsem rád, že s naším šťastným koncem. Oba týmy podaly, na dobu, která je, nadprůměrný výkon,“ konstatoval trenér Karlovarska Jiří Novák.



„Slýchám ze všech stran, že týmy nejsou tolik rozehrané. Každý trenér, né že by si stěžoval, ale konstatuje, že ještě je to syrové, ta pauza byla dlouhá, ale já si myslím, že diváci na Vodolce viděli velmi slušný volejbal,“ dodal kouč Karlovarska.

K úrovni extraligového utkání přispěly oba týmy také podle Lukáše Ticháčka, kapitána Karlovarska.

„Ten tie-break tomu odpovídá. Vodolka hrála podle mě fakt dobrý volejbal, dobře podávala, dobře útočila, takže jsme měli co dělat, abychom tu urvali ty dva body. Jsem za vítězství vděčný, neříkám, že těch bodů nemohlo být více, ale každé vítězství se počítá, a musím říct, že jsme to tady opravdu vybojovali, protože to nebylo zadarmo,“ cení si výhry kapitán Karlovarska.

Podle jeho protějšku na straně domácího týmu Martina Hladíka nebylo Karlovarsko lepší, ale lépe zvládlo koncovku pátého setu. „To bylo samozřejmě stěžejní, na ničem jiném ve finále nezáleželo,“ dodává kapitán Odoleny Vody. S 23 body byl sice Hladík nejplatnějším hráčem zápasu, jeho tým však stejně prohrál i druhý zápas v sezoně. „Máme se ale do budoucna o co opřít, můžeme si věřit na všechny soupeře, a to je pro nás v tuto chvíli důležité,“ dodal.

Také trenér domácích Martin Kop viděl proti Karlovarsku celkově vyrovnané utkání. „Vždy v průběhu čtyř setů byly na každé straně výkyvy,“ všiml si. Vyrovnaný byl z jeho pohledu také pátý set. „Škoda, mohli jsme i vyhrát,“ zalitoval trenér Odoleny Vody.