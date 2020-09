Cíle jsou tady vždycky ty nejvyšší, říká karlovarský nahrávač Ticháček

„Jsem moc rád, že jsme vyhráli. První zápas je vždycky těžký. Start sezony bude pro nové hráče malinko víc nervózní, což se tedy nepotvrdilo a za to jsem moc rád. Vítězství 3:0 je super. Hodně dobře jsme se bránili. Asi nebylo potřeba tolik kazit podání, protože obrana na síti byla výborná a pochvalu zaslouží za tuto činnost celé družstvo,“ uvedl po prvním zápase kapitán karlovarských volejbalistů Lukáš Ticháček.

To byl první úspěšný korálek do skládanky celé sezony, musí jich být mnohem, mnohem víc. „Cíle jsou tady vždycky ty nejvyšší, ale musíme dát do každého zápasu všechno,“ ví nahrávač Ticháček.

Bohužel je třeba, v dnešní době, počítat s mimosportovními vlivy. To už řešilo několik soupeřů karlovarských volejbalistů, mj. Příbram, Liberec. A mimořádná situace se může kdykoliv opakovat.

„Covid samozřejmě ovlivní celou sezonu, nejenom její začátek. Myslím si, že s tím budou problémy celou dobu. A ten, kdo se s tím nejlíp vyrovná, bude během sezony nejlepší. Už jsou první náznaky, některé zápasy jsou už přeložené, takže to covid bude ovlivňovat, a to hodně,“ myslí si karlovarský kapitán.

Toto dopadne nejen na hráče, ale také na diváky, kterých se opatření budou dotýkat nejvíc. „Zatím ty počty a tím pádem limity nejsou tak strašné, ale nedovedu si představit fandícího diváka s rouškou. To bude asi úplně nejhorší. Horší než ten limit, protože i v deseti lidech se dá udělat super atmosféra. Bude to problém, ten začátek pro každého bude nový, je možné, že později budeme hrát s prázdnými tribunami, kde bude slyšet každé slovo. A na to si budeme muset zvyknout, to určitě bude pro každého těžký, budeme si s tím muset poradit.“

Přesto jsou v Karlovarsku vždy nejvyšší ambice. A za jejich splněním půjdou podobnou cestou jako v minulých sezonách. „Budeme se opírat o dobrý servis a dobrý útok. A když k tomu přidáme kvalitní blok a obranu, pak to bude dobré a diváci se můžou těšit na hodně útoků z „pajpu“ čili ze druhé linie. Do toho přidáme atraktivní levoruký útok z „handy“ v podání Patrika Indry,“ prozrazuje Ticháček.

Budou hrát na třech frontách

V průběhu sezony by měli karlovarští volejbalisté bojovat na třech frontách, jako v minulých letech. Bude to víceboj extraliga – Český pohár – Liga mistrů. Domácí soutěže by měly proběhnout ve stejném formátu jako dosud. Otázky ovšem stále více visí nad Ligou mistrů.

„Před každým zápasem Champions League se musí všichni hráči nechat testovat, takže se může stát, že těsně před zápasem vypadnou dva tři hráči ze základu. Taky nevíme, jestli budou moct týmy vycestovat. Co se týká Champions League, je tam strašně moc otázek,“ dodává Lukáš Ticháček.

Do té doby je ještě relativně daleko, teď je aktuální extraliga. Její první kolo má za sebou úspěšně Karlovarsko, ale stejně je na tom i jeho zítřejší soupeř VK Ústí nad Labem. Ten si hned na úvod připsal překvapení a skalp favorita.

Ústí doma zaskočilo Liberec, po dvouapůlhodinové bitvě favorita zpražilo 3:2 (23, -24, 22, -17, 12). „Bojovnost a odvaha, to byly klíčové momenty v naší hře,“ řekl debutující ústecký trenér Lubomír Vašina.

Nutno ale přiznat, že volejbalisté Dukly Liberec měli před vstupem do nového ročníku extraligy obrovské problémy. V klíčové přípravné fázi je citelně zasáhl koronavirus, hned deset hráčů bylo pozitivních na covid-19 a zbytek týmu skončil v karanténě. „Abnormální situace, začali jsme vlastně úplně znova a bez přípravných zápasů,“ poznamenal šéf klubu Pavel Šimoníček.